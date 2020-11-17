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Gündem İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu Kanal İstanbul suçtur
POLİTİKA

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Kanal İstanbul suçtur

Terör örgütü üyeleriyle ilgili yaptıkları destek çağrılarıyla gündeme gelen İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Kanal İstanbul Projesi bir suçtur. Bazen suçların yasalarla işlenmesi de mümkündür” yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Durakoğlu
Mehmet Durakoğlu

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen Kanal İstanbul projesine ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Kanal İstanbul Projesi bir suçtur” yorumunda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

‘Kanal İstanbul Çalıştay Raporu’nda görüşlerine yer verilen Durakoğlu, “Kanal İstanbul Projesi kente karşı işlenen bir suçtur ve bazen suçların yasalarla işlenmesi de mümkündür. Hukukçu olarak bizim bu projenin bir suç olduğunu, kent haklarının ihlal edildiğini ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini anlatmak görevimiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu binasına DHKP-C'li Timtik'in posteri asıldı
GÜNDEM
İstanbul Barosu binasına DHKP-C'li Timtik'in posteri asıldı

DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yapmıştı

  • İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Durakoğlu mesajında, DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yapmıştı. Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.
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