​İstanbul Barosu binasına DHKP-C'li Timtik'in posteri asıldı.

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan DHKP-C'li Ebru Timtik, cezaevinde başlattığı eylemin 238. gününde öldü. DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan Timtik için İstanbul Barosu önünde eylem düzenlendi.

GÜNDEM İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

Anma töreni düzenlendi

Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Tüm bu gelişmeler ardından Timtik'in cenazesinin İstanbul Barosu önünden anma töreni ile kaldırılacağı belirtildi. Terör örgütü yanlısı bir avukata baro önünde anma töreni gerçekleştirilmesi tepki aldı.

GÜNDEM Cebinden örgüt avukatları çıktı

İstanbul Barosu'na asılan Timtik posteri

Öte yandan Timtik'in posteri İstanbul Barosu binasına asıldı. Terörist yanlısı avukatın fotoğrafının asılması sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

OYNAT 01:51 DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



