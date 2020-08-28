​İstanbul Barosu binasına DHKP-C'li Timtik'in posteri asıldı.

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan DHKP-C'li Ebru Timtik, cezaevinde başlattığı eylemin 238. gününde öldü. DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan Timtik için İstanbul Barosu önünde eylem düzenlendi.
Anma töreni düzenlendi
Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Tüm bu gelişmeler ardından Timtik'in cenazesinin İstanbul Barosu önünden anma töreni ile kaldırılacağı belirtildi. Terör örgütü yanlısı bir avukata baro önünde anma töreni gerçekleştirilmesi tepki aldı.
Öte yandan Timtik'in posteri İstanbul Barosu binasına asıldı. Terörist yanlısı avukatın fotoğrafının asılması sosyal medyada büyük eleştiri aldı.
DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?
Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.