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TUNCELİ

Karla mücadele ekipleri 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı Gülizar nine, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Tunceli haber... Karla mücadele ekipleri 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu
Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı Gülizar Uzun, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı Gülizan nine, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan 101 yaşındaki Gülizar Uzun'un evinde düşerek yaralanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

KARA SAPLANAN AMBULANS İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Köye giden ambulans kara saplanınca durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Gülizar Uzun'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Gülizar Uzun'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk tedavisi evinde yapılan Gülizar nine, daha sonra jandarma personelinin de desteğiyle ambulansa taşınarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.

Gülizar Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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