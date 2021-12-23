Karla mücadele ekipleri 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

Ekonomi

Mesleki Eğitim Kanunu Meclis'ten geçti: Meslek lisesi öğrencisinin maaşı devletten

Mesleki Eğitim Kanunu’nda değişiklikler öngören düzenleme Meclis’ten geçti. Kanunda iki önemli değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri oranındaki maaşın tamamını devlet ödeyecek. Ayrıca üçüncü yılında kalfa olan öğrenciler asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak.