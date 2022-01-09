Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

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Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sarıkamış Harekâtı'nın 107. Anma Töreni'nde konuştu. Kasapoğlu, "Bizim gençlerimiz yalnız bu ülke ve coğrafya için değil, sahip oldukları adalet anlayışı, merhameti ve vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor." ifadesinde bulundu.