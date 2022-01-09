Gündem Tunceli Valiliği Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı
TUNCELİ

Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın mezarı başında terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyü yoluna giriş ve çıkışların kısıtlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı
Tunceli Valiliği

Valilikten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris kentinde 9 Ocak 2013'te öldürülen PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın kent merkezine bağlı Sütlüce köyü yolundaki mezarı başında teröristi anmak suretiyle terör örgütü propagandasının gerçekleştirileceği istihbaratının alındığı bildirildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında teröristin mezarında toplanma çağrıları yapıldığının ve internet sitelerinde gündem oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla Sütlüce köy yolu güzergahında ilgisiz kimseler ile araçların tüm giriş ve çıkışları, 9 Ocak günü saat 23.59'a kadar kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tunceli’de terör operasyonu: 67 sığınak yerle bir edildi
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Operasyonun azim ve kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında Tunceli ili mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlarda 67 sığınak ve 5 mağara içerisinde çok miktarda örgütsel doküman, giyim, gıda, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
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Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemeler için ’’1 adet RPG-7B roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 el yapımı düzeneği, 3 el bombası, 2 RPG-7B roketatar mühimmatı, 140 milimetre bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 166 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 1 7,62 milimetre Biksi mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, 1 adet ana imla hakkı, 4 el telsizi, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu, bin 200 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, 1 jeneratör, 15 büyük tüp, 20 piknik tüpü, 52 çift ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 47 pil bloğu, 309 büyük pil, 12 sırt çantası, 1 akü, 6 el feneri, 9 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 5 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 küçük şişe serum olmak üzere 239 kalem muhtelif miktarlarda örgütsel giyim, temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.\" denildi.
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Açıklamanın devamında \"Operasyon sonucunda ele geçen malzemelerden delil niteliğinde olanlar gerekli inceleme yapılması maksadıyla Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir.
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Tespit edilen toplam 67 adet sığınak ve 5 mağara imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak mülki ve adli makamlara bilgi verilmiştir. İlimizde terör örgütlerini etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Kış-6 Mercan Dağları kapsamında icra edilen operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Title
Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Title
Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Title
Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Title
Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Title
Tunceli’de terör operasyonunda 67 sığınak ve 5 mağara imha edildi
Tunceli’de terör operasyonu: 67 sığınak yerle bir edildi
Tunceli Valiliği, 16 Kasım günü başlayan Eren-Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında 67 sığınak ve 5 mağaranın imha edildiği belirtildi. Operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor: 600 terörist sayısı 20'lere düştü
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İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede terör örgütlerine yönelik mücadele aralıksız sürüyor.
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Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları ile İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), desteğiyle sürdürülen kapsamlı operasyonla 4 yıl önce bölgede bulunan 600 terörist sayısı 20'lere kadar düştü.
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Bölgede aralıksız sürdürülen iç güvenlik operasyonları nedeniyle teröristler, bulundukları barınma alanlarında çıkamazken, ölüm korkusuyla Kandil'den gelen telsiz görüşmelerine bile cevap veremiyor.
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Operasyonların, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği bildirildi.
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Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kapsamlı operasyonla bölge teröristlerden temizlenirken, örgüte katılımları da etkiledi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta' başlığıyla sosyal medya hesabından bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin paylaştığı grafikte 2020 yılında sadece 52 kişinin katılım sağladığını duyurdu.
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Tunceli'de ise kapsamlı operasyonların etsiyle son 4 yılda terör örgütlerine katılımın olmadığı tespit edildi.
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Tunceli'de 2020'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını ortadan kaldırmak, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 850 operasyon düzenlendi.
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Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 terörist ölü ele geçirilirken bölgede Kırmızı Liste'de bulunan terörist kalmadığı öğrenildi.
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28 Temmuz 2020'de başlatılan 'Yıldırım- 4 Munzur Kutu' operasyonunda kent kırsalında yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren TKPML TİKKO terör örgütü bitirildi.
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Geçen 9 Kasım’da örgütün Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olan sözde 'Dersim komutanı' olan 'Deniz' kod adlı terörist Cumhur Sinan Oktulmuş ve 'Muharrem' kod adlı Ferdi Tosun'un etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli dağları, bu örgütten temizlendi.
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu da sürüyor.
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2 bin 500 rakımlı karla örtülü dağlarında ve sarp vadilerinde sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özem Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor.
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Kışlık özel kıyafetleriyle araziye çıkan güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu hava sıcaklığının da eksi 20'lere düştüğü yüksek kesimlerde ve sarp arazide arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
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'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR
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'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR
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'EREN-7 MERCAN MUNZUR' EKSİ 20 DERECEDE 2 METRE KARDA DEVAM EDİYOR
Tunceli'de terörü yok etme mücadelesi sürüyor: 600 terörist sayısı 20'lere düştü
Tunceli'de, güvenlik güçlerince son yıllarda terörle mücadelede sürdürülen kapsamlı operasyonlarla, kırsal alanda sayıları 600'ü bulan terörist sayısı 20'lere kadar düşerken, 4 yıldır örgüte katılım olmadığı belirlendi.

Çamaşırları bırakın

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