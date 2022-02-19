Tunceli'de acı olay: Sünnet düğünü olan Muhammed fenalaşarak yaşamını yitirdi

Sünnet olan minikler babalarıyla Ayasofya Camisini ziyaret etti

Sünnet olan minik kardeşler babalarıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete geldi. Cami içerisinde fotoğraf çektiren minikler turistlerin ilgi odağı oldu. Çocuklarıyla camiye geldiklerini söyleyen Hasan Polat, “Oğullarımızın sünneti için Ayasofya Camii'ne geldik. Cami açıldı iki üç gündür yoğunluk vardı bugünü tercih ettik. Sevinçliyiz. Bütün İslam alemine kutlu olsun. Biz de geldik oğullarımız için sünnet gezimizi burada yaptık. Hepimiz için çok güzel bir anı oldu. Dualar ettik. Şükür namazları kıldık. Tüm Müslümanlara ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.