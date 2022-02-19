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TUNCELİ

Tunceli'de acı olay: Sünnet düğünü olan Muhammed fenalaşarak yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen Muhammed Ali Arslan (9), arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede doktorların yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Tuncelide acı olay: Sünnet düğünü olan Muhammed fenalaşarak yaşamını yitirdi
Sünnet düğünü olan Muhammed arkadaşlarıyla oynarken, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Arslan’ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü.

DHA

Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakletti.

Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu
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Kaza, önceki gün Sergen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 TM 465 plakalı Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki otomobil 34 NK 3624 plakalı B.U. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanında bulunan eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı’nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Hayatını kaybeden Kadayıfçı çifti ve Çanakçı’nın cansız bendeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü Mert Kadayıfçı ve eşi Melek Kadayıfçı’nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi.
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Kadayıfçı çifti için Kırklareli Hızırbey Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, akrabaları ve çalışma arkadaşları katıldı.
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Cenazede yakınları zaman zaman tabuta sarılarak gözyaşı dökerken Kadayıfçı çiftinin tabutlarının üzerine gelinlik ve damatlık örtüldü.
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Kadayıfçı çifti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
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Erdoğan Çanakçı ise Pınarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından Pınarhisar Mezarlığı’na defnedildi.
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Bu acıya yürek dayanmaz Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu
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Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu
Kırklareli'nde trafik kazasında hayatını kaybeden çift kılınan öğle namazının ardından torağa verildi. Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinliği tabutlarına örtü oldu.

Sünnet düğünü için hazırlanan klasik otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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Sünnet düğünü için hazırlanan klasik otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
İstanbul Zeytinburnu'nda, sahibinin, yeğeninin sünnet düğünü için hazırladığı klasik otomobil, yolda çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde ikamet eden Ceyhun Şentürk, yeğeninin sünnet düğününde kullanmak için hazırladığı 07 L 1130 plakalı klasik otomobille Eskişehir'e doğru hareket etti.

D100 Karayolu Zeytinburnu mevkisine gelen Şentürk, otomobilin motor kısmından duman çıktığını gördü. Bunun üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Şentürk, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak, kısa sürede aracın her yerini alevler sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki sürücülerden yardım istediğini dile getiren Şentürk, kimsenin kendisine yardım etmediğini ileri sürdü.

Bu arada, yangın nedeniyle yolda oluşan yoğun trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sünnet olan minikler babalarıyla Ayasofya Camisini ziyaret etti
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Sünnet olan minikler babalarıyla Ayasofya Camisini ziyaret etti
Sünnet olan minik kardeşler babalarıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete geldi. Cami içerisinde fotoğraf çektiren minikler turistlerin ilgi odağı oldu. Çocuklarıyla camiye geldiklerini söyleyen Hasan Polat, “Oğullarımızın sünneti için Ayasofya Camii'ne geldik. Cami açıldı iki üç gündür yoğunluk vardı bugünü tercih ettik. Sevinçliyiz. Bütün İslam alemine kutlu olsun. Biz de geldik oğullarımız için sünnet gezimizi burada yaptık. Hepimiz için çok güzel bir anı oldu. Dualar ettik. Şükür namazları kıldık. Tüm Müslümanlara ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.


Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

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