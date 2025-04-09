Tunceli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojinin uyarısının ardından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti. Yağışla birlikte oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.