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Tunceli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tunceli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

16:549/04/2025, Çarşamba
IHA
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Meteoroloji, bölgede önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının görülebileceğini belirtti.
Meteoroloji, bölgede önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının görülebileceğini belirtti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak yağışta bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan dolu yağışı, üreticileri tedirgin etti. Yağışla birlikte oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Meteoroloji, bölgede önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının görülebileceğini belirtti.



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