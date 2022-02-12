Gündem Tuncelide Eren Kış-23 operasyonu başladı
TUNCELİ

Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Tuncelide Eren Kış-23 operasyonu başladı
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel ve 66 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri “ara-bul-yok et” taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Tunceli ilinde “Eren Kış-23 (Tunceli-Mercan Dağları) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu” operasyonu başlatıldı.

Eren Kış 22 operasyonu başladı
GÜNDEM
Eren Kış 22 operasyonu başladı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel ve 66 operasyonel tim görev alıyor.

Ayrıca, Diyarbakır’da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı

"Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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