Gündem Tuncelide Eren Kış-6 operasyonu bir metreyi aşan karında altında altında devam ediyor
TUNCELİ

Tunceli'de Eren Kış-6 operasyonu bir metreyi aşan karında altında altında devam ediyor

Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Tuncelide Eren Kış-6 operasyonu bir metreyi aşan karında altında altında devam ediyor
Tunceli’de Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.

Terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu bir metreyi aşkın karların arasında kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.


İHA

Tunceli Valiliğinin twitter adresinden yapılan açıklamada, "Sevda vatan olunca kahraman jandarmamız durmaksızın Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarına devam ediyor. İyi ki Varsın Eren" yazısı ile zorlu şartlar altında görevlerinin başlarında olan kahraman askerlerin fotoğrafı paylaşıldı.

Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nu başlatıldı
GÜNDEM
Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nu başlatıldı

Tunceli Valiliği Eren Kış-6 operasyonlarının görüntülerini paylaştı
OYNAT 01:02
Tunceli Valiliği Eren Kış-6 operasyonlarının görüntülerini paylaştı
Tunceli Valiliği Eren Kış-6 operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 Mercan dağları operasyonunda 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 9 terörist etkisi hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Tunceli Valiliği o operasyonların görüntülerini paylaştı.


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