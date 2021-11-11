Gündem Tuncelide PÖHler Suriyeye uğurlandı
TUNCELİ

Tunceli'de PÖH'ler Suriye'ye uğurlandı

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tuncelide PÖHler Suriyeye uğurlandı
PÖH’ler, düzenlenen törenle uğurlandı.

Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Suriye’ye görevlendirilen PÖH’ler, düzenlenen törenle uğurlandı.

Uğurlama törenine katılan ve bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, şunları söyledi:

  • "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık göreviniz kutlu olsun."

Konuşmaların ardından polis özel harekat grubu Suriye’ye uğurlandı.

Kadın Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
OYNAT 00:58
Kadın Polis Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende mezun olan Kadın Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat nefesleri kesti.

PÖH’ten nefes kesen tatbikat
FOTOĞRAF 7
Title
Merkeze bağlı Karaağaç Beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta polis ekipleri, meskun mahalde eylem hazırlığında olan bir teröriste karşı operasyon düzenledi. Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylem hazırlığındaki terörist sağ olarak ele geçirildi. Teröristin saklandığı evden çıkarıldığı sırada polislere karşı taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe cevap veren polis, taciz ateşini geri püskürttü.
Title
Başarıyla tamamlanan tatbikat sonunda, keskin nişancı polis tarafından 280 metredeki hedef tam isabetle vurularak Türk Bayrağı açılırken, tatbikata katılan Özel Harekat Polisleri, başarılarını dağın zirvesinde açtıkları \"Muş Polis Özel Harekat\" yazılı pankartla kutladı.
Title
Title
Title
Title
Title
PÖH’ten nefes kesen tatbikat
Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Polis Özel Harekat timleri tarafından meskun mahal operasyonları kapsamında terör unsurlarına karşı nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi.


Çocuk gibi ağlıyorum

'Çocuk gibi ağlıyorum'

Akılalmaz iddia: Eşinin ve çocuklarının izini arıyor.
İki ay önce evlenmişti

İki ay önce evlenmişti

​Eşine evinin anahtarını vermek isterken hayatını kaybetti.
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler

​İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.