Tunceli'de PÖH'ler Suriye'ye uğurlandı

Merkeze bağlı Karaağaç Beldesi kırsalında düzenlenen tatbikatta polis ekipleri, meskun mahalde eylem hazırlığında olan bir teröriste karşı operasyon düzenledi. Gerçek mühimmat, ses ve sis bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylem hazırlığındaki terörist sağ olarak ele geçirildi. Teröristin saklandığı evden çıkarıldığı sırada polislere karşı taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe cevap veren polis, taciz ateşini geri püskürttü.