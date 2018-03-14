Tüpler içinde ele geçirildi: Piyasa değeri tam 7,3 milyon

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde alınan bir ihbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramada kimyasal-nükleer maddelerin ayrıştırılması ve ilaç sanayinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 7,3 milyon TL olan 93 adet tüp içerisinde kobra yılan zehri ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ç'nin üst aramasında H.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.

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