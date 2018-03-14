GündemTüpler içinde ele geçirildi Piyasa değeri tam 7,3 milyon
BİLECİK

Bilecik yerel haberleri: 93 adet tüp içinde ele geçirildi piyasa değeri 7,3 milyon

Tüpler içinde ele geçirildi: Piyasa değeri tam 7,3 milyon

Bilecik'te ele geçirilen 93 adet tüp içerisinde kobra yılan zehrinin değerinin tam tamına 7,3 milyon TL olduğu öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
93 adet tüp içerisinde kobra zehri...
93 adet tüp içerisinde kobra zehri...

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde alınan bir ihbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli bir otomobil durduruldu. Araç içinde yapılan aramada kimyasal-nükleer maddelerin ayrıştırılması ve ilaç sanayinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 7,3 milyon TL olan 93 adet tüp içerisinde kobra yılan zehri ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ç'nin üst aramasında H.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili tahkikata devam ediliyor.

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