Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Aselsan, ithal olarak temin edilen ürünlerin yerli imkanlar ile üretilip belgelendirilmesi yönelik “millileştirme” faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliğine gidiyor. İki kurum, rüzgâr türbinleri, demiryolu sistemleri, alt sistemleri, aksamları, araç homologasyon, kamera test/belgelendirme, laboratuvar altyapılarının kullanılması ve tedarikçi değerlendirme konularında da ortak çalışmalar yapacak. Ayrıca tedarik ekosisteminin güçlendirilmesi, mevcut ve potansiyel firmaların denetlenmesi, yetkinlik değerlendirilmesi, belgelenmesi ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirecek.