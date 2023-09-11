Türkiye yüzyılı boynumuzun borcu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik’teki 742’nci Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı. Burada katılımcılara seslenen Kurtulmuş, “Bu topraklarda gelişerek dünyanın dört bir tarafına dal budak salmış ve asırlar içerisinde dünyada hükümran olmuş bir milletin evladıyız” dedi. Bugün de millet varlığı denilen yüz milyonlarla ifade edilen dostların, kardeşlerin gözünü Türkiye’ye çevirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Osmanlı’nın mirasının daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

TARİHİ DÖNEMEÇTEYİZ

Tarihsel olarak çok önemli bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz. 742’nci yılında bulunduğumuz Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenlikleri dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu şölende, sadece dünü değil yarını konuşuyoruz. Nasıl Batılıların ‘Pax Ottomana’ dediği altı asır süren barış ve esenlik düzenini ecdadımız hakim kıldıysa Allah’ın izniyle, duası olanların dualarıyla, bu milletin çalışmasıyla, gayretiyle icabını yerine getirerek önünüzdeki asrı sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye’nin yüzyılı yapmak da boynumuzun borcudur.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Bunun için hep beraber çalışacağız. Her kim ne yapıyorsa yaptığının en iyisini yapacak. Her kim nerede bulunuyorsa bu hedeften hiç geri adım atmayacak ve inşallah önümüzdeki yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olarak, ecdadımıza yakışır torunları olarak dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız.”

İftiranın hesabını vermeli

Törende konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’yı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Destici, “Bu terör işbirlikçisi hainin iftiraları kesinlikle karşılıksız bırakılmamalı. Önce Meclis’te dokunulmazlığı kaldırılmalı, daha sonra da hukukun önünde bu iftirasının hesabını vermelidir” dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden, cihan imparatorluğuna uzanan kutlu serüvende Söğüt’ün eşsiz bir yerinin bulunduğunu söyledi.







