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Tuşimiya vadisinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu kapsamında Tuşimiya Vadisi’nde tespit edilen sığınakta 15 bin 280 adet mühimmat, 25 adet el bombası ile çok miktarda patlayıcı madde ele geçirildi

11:14 . 11/03/2023 Cumartesi
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15 bin 280 adet mühimmat, 25 adet el bombası bulundu.

15 bin 280 adet mühimmat, 25 adet el bombası bulundu.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan, Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında, Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde bir sığınak tespit edildi.

Söz konusu sığınakta, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Sığınakta, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 bin 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet antitank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi.




#Eren Abluka
#Şırnak
#terör
1 hour ago
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Tuşimiya vadisinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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