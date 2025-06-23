'U' dönüşü kazayla sonuçlandı: Üç yaralı

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "u" dönüşü yapmak isteyen M.T.K. yönetimindeki 19 LA 708 plakalı otomobil ile İ.Y. idaresindeki 19 ADG 930 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden M.T.K. ile S.O.K. ve diğer N.B. yaralandı.