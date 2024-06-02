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Üç ilçe ve dört beldede seçim yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı

Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Resmi olmayan sonuçlara göre belediye seçimleri tekrarlanan Tunceli'nin Akpazar beldesinde seçimi AK Parti kazandı. Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı. Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandı.

22:27 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 23:33 - 2/06/2024 Pazar
AA
Seçmenler sandık başına gitti.
Seçmenler sandık başına gitti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde yapılan seçimleri, kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı.

Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı. Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandı.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.


Güneykaya yeni belediye başkanını seçmek için bin 147 seçmen sandık başına gitti: Güneykaya belediye başkanı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim tutanaklarındaki usulsüzlükler nedeniyle Sivas Yıldızeli Güneykaya beldesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Güneykaya belediye seçimleri için seçmenler bugün sandık başına gitti. Güneykaya 31 Mart yerel seçimlerinde MHP adayı Hasan Erçoban oyların 51,5’ini almıştı. Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal ise oyların yüzde 24,4’ünü almıştı. Seçimde AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu, MHP adayı Hasan Erçoban, Yeniden Refah Partisi Oğuz Kağan Ünal ve Saadet Partisi Mehmet Sarıkaya yarışıyor. Peki Güneykaya seçim sonuçları Yenilenen seçimleri kim kazandı? Güneykaya belediye başkanı kim oldu?


#Seçim
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#Sandık
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Akpazar seçim sonuçları için seçmenler sandık başına gitti! Seçimi kim kazandı?