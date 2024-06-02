Üç ilçe ve dört beldede seçim yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye genelinde 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.
Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde yapılan seçimleri, kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Ali Aydın kazandı.
Yine Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı. Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandı.
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.