Üs bölgesinde görevli asker kaplumbağaya elleriyle su verdi

Hayat

AREDA araştırdı: Z kuşağı nasıl bir işte çalışmak istiyor?

Araştırma şirketi Areda Piar, Türkiye’de gençlik yapısının ele alındığı çalışmayı yayınladı. 15-24 yaş aralığında, Türkiye genelinde Z kuşağından bin 100 genç ile yapılan çalışmada, Türkiye’de gençlerin değerlere bakışı, kariyer planları, iletişim araçları ile ilişkileri, kültürel tercihleri ve kimlik algıları gibi konular masaya yatırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, girişimci yönlerinin ağır olduğunu düşünen Z kuşağı, yüksek oranda kendi işini kurmak istiyor.