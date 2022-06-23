Üs bölgesinde görevli asker kaplumbağaya elleriyle su verdi

Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde görevli askerler, arazide bitkin haldeki kaplumbağayı fark etti.
Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı.
Su içtikten sonra kaplumbağaya yeşillik de verildi.
Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde görevli askerler, arazide bitkin haldeki kaplumbağayı fark etti.
Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı.
Su içtikten sonra kaplumbağaya yeşillik de verildi.
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