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ŞIRNAK

Üs bölgesinde görevli asker kaplumbağaya elleriyle su verdi

Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde görevli asker, bitkin halde bulduğu kaplumbağaya, avucuna doldurduğu sudan içirdi.

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Haber Merkezi DHA
Üs bölgesinde görevli asker kaplumbağaya elleriyle su verdi
Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı.

Namaz Dağı Üs Bölgesi’nde görevli askerler, arazide bitkin haldeki kaplumbağayı fark etti.

Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı.

Su içtikten sonra kaplumbağaya yeşillik de verildi.

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