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Valilik duyurdu: Gabar Dağı bölgesi 'özel özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

12:25 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
Gabar Dağı 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Gabar Dağı 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Mart'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.


Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.



#Gabar Dağı
#özel güvenlik bölgesi
#Şırnak
#Valilik
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