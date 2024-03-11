Valilik duyurdu: Gabar Dağı bölgesi 'özel özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları, Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. 2019 ve 2020 yıllarında bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda hedef günlük 100 bin varile ulaşmak. Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu.