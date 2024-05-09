Valilik resmen duyurdu: Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.