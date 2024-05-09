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Valilik resmen duyurdu: Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

10:16 - 9/05/2024 Perşembe
AA
Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içinde bulunan Gabar Dağı ile merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarında yer alan Cudi Dağı bölgesinin 10-24 Mayıs'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.



#Gabar Dağı
#Cudi Dağı
#Şırnak
#özel güvenlik bölgesi
#Şırnak Valiliği
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