Valiliklerden peş peşe açıklamalar: 14 ilde etkinlik ve yürüyüş 4 gün yasaklandı

6-8 Ekim Olaylarına ilişkin davada kararların açıklanması sonrası 14 il valilikleri, 4 gün boyunca gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarını yasakladıklarını bildirdi.









Bingöl

Bingöl Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahısların PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Ağrı

Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.





Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 20 Mayıs'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Mardin

Mardin Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.





Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedildi.

Şırnak

Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 16-19 Mayıs'ta yasaklandığı bildirildi.





Batman

Batman'da oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.





Siirt

Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.





Muş

Muş Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te Suriye'de bulunan Kobani'ye (Ayn el-Arap) terör örgütü DEAŞ'ın saldırmasıyla başlayan ve Türkiye'de de karşıt grupların karşı karşıya gelmesiyle çıkan kitlesel eylem sonucunda vatandaşların ölüm ve yaralanmasına neden olan olayların yaşandığı anımsatıldı.





Olaylara karışan sanıklara, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verilen kararlar neticesinde örgüte müzahir kişilerce yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, bu eylemlerde vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek fiillerin meydana gelebileceğinin, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İzmir

İzmir Valiliği, "6-8 Ekim terör olayları davası" ile ilgili ilde yapılması muhtemel açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve benzeri eylem ve etkinliklerin 4 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.





Açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince "6-8 Ekim Terör Olayları Davası" ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık hava toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, miting, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin tüm il sınırları içerisinde 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Tunceli

Tunceli'de milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı.





Valilikten yapılan açıklamada, yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması için çeşitli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Hakkari

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi eylem ve etkinlikler 19 Mayıs'a kadar yasaklandı.





Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma, yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesi, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Adana

Adana'da bugünden itibaren 19 Mayıs gece yarısına kadar gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.





Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'nın gerek kırsal alandaki silahlı kadrolarını arttırmak gerekse halk tabanındaki varlığının devamını sürdürüp tabanı canlı tutmak adına örgüte müzahir kişi ve kurumlar vasıtasıyla propaganda faaliyetlerini önemli ölçüde arttırarak geniş kitleleri kontrol altına almayı hedeflediği kaydedildi.

Kars

Kars Valiliği, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere bazı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.







