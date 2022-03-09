Yağmacılara operasyon: Aksaray Valisi talimat verdi, depodaki yağlar raflara yerleşti Ayçiçek yağı üzerinden Türk ekonomisini hedef almaya çalışan stokçular bir kez daha yakayı ele verdi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarla depolardan çıkan ayçiçek yağları vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Stokçuların yakalandığı son adres ise Aksaray oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir OSB'ye yaptığı baskında rafta olmayan yağların depodan çıktığı görüldü. Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi.

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