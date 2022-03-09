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AKSARAY

Yağmacılara operasyon: Aksaray Valisi talimat verdi, depodaki yağlar raflara yerleşti

Ayçiçek yağı üzerinden Türk ekonomisini hedef almaya çalışan stokçular bir kez daha yakayı ele verdi. Yetkililerin yaptığı açıklamalarla depolardan çıkan ayçiçek yağları vatandaşların da büyük tepkisini çekti. Stokçuların yakalandığı son adres ise Aksaray oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir OSB'ye yaptığı baskında rafta olmayan yağların depodan çıktığı görüldü. Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi.

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Haber Merkezi AA
Yağmacılara operasyon: Aksaray Valisi talimat verdi, depodaki yağlar raflara yerleşti
Aksaray Valisi Aydoğdu, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimine katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberindeki Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarını da gezerek inceleyen Aydoğdu, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

AA

Aydoğdu, gazetecilere, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

AA

Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

  • "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder. Ayçiçeği yağı sevkiyatlarının ve dağıtımlarının zamanında yapılması çok önemli. Tüm market sahiplerine ve müdürlerine valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bazı kendini bilmez menfaatçi gruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta. Hiç kimse merak etmesin Türkiye'de tüm vatandaşlarına yetecek ayçiçek yağı var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz."

Vali Aydoğdu'nun talimatlarının ardından depolardaki yağlar boşaltılarak market raflarına yerleştirildiği öğrenildi.

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