Yeni müjdeler yolda: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Rize'de petrol arayacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye, yapılacak sondaj çalışmaları için denizlerdeki filosunu güçlendirdi.
Bu kapsamda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabasına hizmet eden deniz filosunun üyelerinden Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi de görev yürütüyor.
Ardından geçen 7,5 ay sonra yeniden Trabzon'a gelerek ekim ayında limana demir atan gemi, ekim ayında Trabzon Limanı'ndan ayrılmasından tam 1.5 ay sonra yeniden Trabzon'a geldi.
Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor.
Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor.