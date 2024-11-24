Yeni müjdeler yolda: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Rize'de petrol arayacak

Bu kapsamda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabasına hizmet eden deniz filosunun üyelerinden Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi de görev yürütüyor.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor.