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Yeni müjdeler yolda: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Rize'de petrol arayacak

Yeni müjdeler yolda: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Rize'de petrol arayacak

14:2524/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
IHA
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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 1,5 aylık aranın ardından Trabzon Limanı’na demirledi. Sondaj çalışmaları süresince Trabzon Limanı’nı lojistik üs olarak kullanacak geminin, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan ve petrol olduğu belirlenen sıvıyla ilgili bölgede araştırma yapması planlanıyor.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Türkiye, yapılacak sondaj çalışmaları için denizlerdeki filosunu güçlendirdi.


Bu kapsamda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma çabasına hizmet eden deniz filosunun üyelerinden Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi de görev yürütüyor.


Geçtiğimiz yıl eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi
, 5 aylık sürenin ardından 17 Şubat 2024 tarihinde Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz'e açılmıştı.


Yeniden Trabzon'a geldi


Ardından geçen 7,5 ay sonra yeniden Trabzon'a gelerek ekim ayında limana demir atan gemi, ekim ayında Trabzon Limanı'ndan ayrılmasından tam 1.5 ay sonra yeniden Trabzon'a geldi.


Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor.



Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu ortaya çıkmasının ardından bölgede çalışma yapması bekleniyor.




#Barbaros Hayreddin Paşa
#Rize
#Trabzon

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