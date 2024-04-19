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Yozgat Valisi: Deprem sonrası 147 ev için hasar ihbarı yapıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 ev, 14 ahır ve 8 camiden hasar ihbarı aldıklarını söyledi.

16:54 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 16:55 - 19/04/2024 Cuma
DHA
Yozgat
Yozgat

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli dün saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kadışehri ilçesinde etkisi daha çok hissedilen deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken depremin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, vatandaşların hasar ihbarları üzerine kentte hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Kadışehri, Aydıncık, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmasına devam ederken; vatandaşlara insani yardımların ulaştırılması için de çalışma yürütüldü.

Kadışehri ilçesine bağlı köylerde evlerine giremeyen vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlarda kaldı. Yozgat Valiliği öncülüğünde depremden etkilenenlere çadır ve battaniye dağıtıldı. Türk Kızılay tarafından da sıcak yemek servis edildi. Depremden etkilenen köylerde, vatandaşlar cuma namazını açık havada kıldı. Yelten köyünde de cuma namazı köy konağı önünde kılındı.

'Gelen talepleri karşılıyoruz'

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sahadaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyleyen Özkan, şu ana kadar 147 ev, 8 cami ve 14 ahır için hasar ihbarı yapıldığını, tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Vali Özkan,
"Arkadaşlarımız sahada gün ışımasıyla birlikte tekrardan görev aldı. Hasar tespit çalışmaları bir yandan binalarda, bir yandan tarımsal hasar tespit çalışmaları, bir yandan da bina işlerindeki mal zararına dönük hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür ciddi denilebilecek bir sorunumuz, bir problemimiz yok. Gerek evinde oluşan hasardan, gerekse endişeden dolayı evine giremeyen insanlarımız vardı. Bu surette de derhal çadır dağıtımını AFAD ve Kızılay üzerinden gerçekleştirdik. Gece sabaha kadar kurulumların çoğunu bitirdik. Bunların yanı sıra battaniye dağıtımlarımızı yaptık. Şu ana kadar 140 çadırın kurulumunu yaptık. Tabii sabah gidince orta çadırlardan isteyen oldu. Onlarla beraber 200'e yaklaştı çadır sayımız. Bine yakın da battaniye dağıtımımız oldu. Gelen talepleri de karşılıyoruz. Hiçbir problemimiz yok"
dedi.


#Yozgat
#deprem
#Tokat
#AFAD
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