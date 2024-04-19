Yozgat Valisi: Deprem sonrası 147 ev için hasar ihbarı yapıldı

"Arkadaşlarımız sahada gün ışımasıyla birlikte tekrardan görev aldı. Hasar tespit çalışmaları bir yandan binalarda, bir yandan tarımsal hasar tespit çalışmaları, bir yandan da bina işlerindeki mal zararına dönük hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür ciddi denilebilecek bir sorunumuz, bir problemimiz yok. Gerek evinde oluşan hasardan, gerekse endişeden dolayı evine giremeyen insanlarımız vardı. Bu surette de derhal çadır dağıtımını AFAD ve Kızılay üzerinden gerçekleştirdik. Gece sabaha kadar kurulumların çoğunu bitirdik. Bunların yanı sıra battaniye dağıtımlarımızı yaptık. Şu ana kadar 140 çadırın kurulumunu yaptık. Tabii sabah gidince orta çadırlardan isteyen oldu. Onlarla beraber 200'e yaklaştı çadır sayımız. Bine yakın da battaniye dağıtımımız oldu. Gelen talepleri de karşılıyoruz. Hiçbir problemimiz yok"