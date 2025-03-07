Yozgat'ta kaybolan öğretmen Tanju Oğuz ölü bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu. Oğuz, son olarak eşine ‘Hakkını helal et' şeklinde mesaj gönderdikten sonra 4 Mart gecesi sırra kadem basmıştı.
Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.
Öğretmen Tanju Oğuz ölü bulundu
4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.
Eşine 'hakkını helal et' demişti
Oğuz, kaybolmadan önce eşine ‘Hakkını helal et' şeklinde mesaj göndermişti.