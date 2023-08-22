Yozgat'ta otobüs faciası!

Sivas’tan İstanbul’a seyreden Kamil Koç Turizm’e ait otobüs Yozgat’ta şarampole yuvarlandı. Korkunç kaza gece yarısı sıralarında Sivas-Yozgat Karayolu, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Kamil Koç Turizm’e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adem Tatlısu. Caner Kuzgun Feyzullah Dikçal Hakan Hasgül Serdar İçeloğlu

CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte İlker Akdağ, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sorgun ve Yozgat’taki hastanelerdeki morglara konulan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarınca teslim alınan cenazeler, Sivas ve İstanbul’a götürüldü.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE TEDBİRSİZLİK

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Kazanın ana sebebinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğunu söyleyen Vali Özkan “Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, korkunç kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç paylaşımında, “Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Çığlık seslerine uyandık

Feci kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi. Burada kaza anını anlatan Ateş, “Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. Yuvarlanıyorduk zaten” dedi. Tedavisi süren Cihat Çalışkan da o anları şöyle anlattı: “Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım.”

Cayır cayır yandı

Erzurum’da bir yolcu otobüsü yol ortasında yandı. Erzurum-Oltu kara yolunun Aksu mevkisinde 35 HC 1158 plakalı Öztürk Söğüt’ün kullandığı, içinde 42 yolcunun bulunduğu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yolcuların araçtan indirilmesinin ardından motor bölümünde çıkan yangın aracı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.







