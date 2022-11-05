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ŞIRNAK

Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti

Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir" denildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yurtta ilaçlama 76 öğrenciyi hastanelik etti
Şırnak Devlet Hastanesi.

Şırnak'ta yurtta ilaçlamadan etkilenen 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

  • Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilen öğrencilerin tedavilerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin tamamının sağlık durumu iyi olup tedbir amaçlı Şırnak Devlet Hastanesi'nde misafir edilmektedir" denildi.

Ayrıca olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve valilik tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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