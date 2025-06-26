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Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

Antalya'da 6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

16:3826/06/2025, Perşembe
AA
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Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi.
Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı. Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi. Kadın ikna edilemeyince ekipler, evin demir kapılarını keserek bahçe ve binada biriktirilen çöpleri kepçeler yardımıyla kamyonlara yükledi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

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