Atatürk'e ait baston satışa çıktı: 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından hediye edilmişti

Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık artırmayla satılıyor.
Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirlerinin yer aldığı bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
"BASTONDA OYMA SANATI KULLANILMIŞ"
Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye-İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış." dedi.