Bir temsilin hikâyesi

On yedinci yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bir anlatı ile eserlerin beğeniye sunulduğu “Bir Temsilin Hikayesi” sergisi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Sergi, köklü bir mirası görünür kılmak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sanat aracılığıyla anlatmak amacıyla hazırlandı. Küratör Şükran Aydın, serginin kültürel mirasın bugüne yansıyan kıymetli bir durağını temsil ettiğini, gelenekten ilham alan her eserin, yarınlara uzanacak hikayenin bir parçası olduğunu söylüyor. Aydın, temsil edilen değerlere sahip çıkabilmenin ve hikayeyi gelecek kuşaklara taşıyabilmenin umudunu taşıdığını ifade ediyor.