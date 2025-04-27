Bir temsilin hikâyesi

On yedinci yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bir anlatı ile eserlerin beğeniye sunulduğu “Bir Temsilin Hikayesi” sergisi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Sergi, köklü bir mirası görünür kılmak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağı sanat aracılığıyla anlatmak amacıyla hazırlandı. Küratör Şükran Aydın, serginin kültürel mirasın bugüne yansıyan kıymetli bir durağını temsil ettiğini, gelenekten ilham alan her eserin, yarınlara uzanacak hikayenin bir parçası olduğunu söylüyor. Aydın, temsil edilen değerlere sahip çıkabilmenin ve hikayeyi gelecek kuşaklara taşıyabilmenin umudunu taşıdığını ifade ediyor.
Sergi bir ahlakın ve bağlılığın izlerini taşıyacak
Yüzün üzerinde hüsnühat, tezhip ve minyatür eserinin yer alacağı sergide, Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi tarihe iz bırakmış büyük hattatlar, onların izinden giden bugünün sanatçıları tarafından temsil ediliyor. Tezhip sanatında İsmail Hakkı Altunbezer’den Süheyl Ünver’e, Fatma Rikkat Kunt’tan Muhsin Demironat’a uzanan estetik mirasın çağdaş temsilcileriyle buluşacağı sergide, minyatür sanatı da Cahide Keskiner, Ülker Erke ve Nusret Çolpan gibi öncü sanatçıların ardından gelen öğrencileri aracılığıyla sunulacak.