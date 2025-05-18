HAKKI VAROL





Gçtiğimiz günlerde geniş katılımlı bir basın toplantısı yapan sanatçı “Konstantinos Argiros özel sorularımızı da yanıtladı. Dün büyük finali geride kalan Eurovision’un olaylı Yunanistan şarkısından, yakın dostu olan Acun Ilıcalı ile arasında olan Survivor yarışmasına ve en çok sevdiği Türk sanatçı İbrahim Tatlıses’e kadar ilginç konular konuştuk.





Konstantinos Argiros ilk kez Türkiye’de

Sanatçı daha önce dünyada pek çok ülke de sahne almış olmasına rağmen ilk kez Türkiye’ye geliyor olması uzun yıllardır beklenen bir hasreti bitiriyor diyebiliriz çünkü pek çok ülkede yer aldığı sahnelerde Türk hayranları Argiros’u sahnede yalnız bırakmadı. Kendisi de durumu şöyle ifade ediyor: “Mesela Amerika’daki konserlerime mutlaka Türk dinleyicilerim de gelir. Onları kendi ülkelerinde ziyaret etmeyi gerçekten çok istiyordum. Sanatın ve müziğin birleştirici etkisini burada da pekiştirmek amacıyla vereceğimiz konseri büyük bir heyecan ve mutlulukla bekliyorum. Dün gece geç vakitte geldiğim için İstanbul’u sadece gece saatlerinde görebildim. Büyükannem Ege kıyılarından… Gelir gelmez soluduğum hava bana büyükannemi hatırlattı. Üç günlük kısa ziyaretin sonrasında belki de bütün deneyimlerimi bir şarkıya aktarabilirim çünkü bir müzisyen olarak üretmenin vermiş olduğu hazzı çok seviyorum.”





Siyaset konuşmam

Ülkemize Yunanlı bir yıldız gelince ve yine bu yıl her yıl olduğu gibi pek çok tartışmayı beraberinde taşıyan Eurovision Şarkı Yarışması’na denk gelince olaylı Yunanistan şarkısını sorduk. Geçtiğimiz gün büyük finalini geride bırakan Eurovision Şarkı Yarışması’nda Yunanistan’ın şarkısı Pontus–Rum olaylarını tekrar hatırlatması ve bu konu da rahatsız olan Türkiye adına fikirlerini sorduğumuzda “Ben burada bir müzisyen, bir sanatçı olarak bulunuyorum. Sadece müziğim için konuşmak isterim dolayısıyla hiçbir zaman yapmadığım gibi politika ve siyaset ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bunu yapanlara bırakıyorum” dedi.





İbrahim Tatlıses’i çok dinledim

Sanatçı belki ilk kez İstanbul’a geliyor ancak Türkiye ile bağı çok kuvvetli. Büyükannesinden uzanan mirasta kendi araştırmaları sonucu edindiği müzik ve gurme lezzetlerle de kültürümüzü bir hayli yakından tanıdığını anlıyoruz. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses’in yanı sıra en çok da Edis’i beğendiğini söylerken kimi Türk yıldızlarında arkadaşı olduğunu öğreniyoruz. Bunların arasında Acun Ilıca’nın olduğu bilgisi de gelince malum soru akıllarımıza geliyor. O Ses Türkiye’nin Yunanistan formatında jürilik de yapan sanatçı, Acun ile tanıştığında; “Ben asla Survivor’a katılmayacağım” demiş. Bunları gülerek anlatan Konstantinos Argiros, sözü yine konsere getirip o günü iple çektiğini söylüyor.





Künefeyi çok seviyorum

Türkiye’de konser verecek olmaktan gurur duyan sanatçı biliyor musunuz tatlılardan en çok künefeyi seviyor ve bu 3 günlük seyahatinde pek çok yemeği deneyecek. İlk albümü “Osa Niotho” ile parlayan sanatçının; “Ela Pio Konta”, “Ti Na To Kano”, “Ksimeromata”, “Athina Mou”, ve “Pagos” gibi şarkıları onu zirveye taşıdı. 2018 yılında dört platin plak ile ödüllendirildi. Değişen zamanla müziğin farklı dallarına ya da türlerine geçen müzsiyenlerin aksine o hep kendi müziğinin arkasında durdu. Konstantinos Argiros yenilikleri takip etse de popülerlik uğruna çizgisini değiştirmeden yoluna devam ediyor.



