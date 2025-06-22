Dergilik: İnsan olmanın güzelliği

Muhit’in, 66. sayısı okuruyla buluştu. Dergi bu ay çift dosyalı. İlki İnsan Olmanın Güzelliği başlıklı. Şöyle diyor yönetmen İbrahim Tenekeci: Modern zamanların dünyasında insan olmak ve kalmak her geçen gün daha meşakkatli hâle geliyor. Kemal Sayar’ın, İnsan: Şu İp Cambazı başlıklı metniyle açılan dosyada, Erol Göka, Dilara Ayşe Akdeniz, Saadettin Acar, Ahmet Edip Başaran, Gökhan Ergür, Seyyid Ensar ve Harun Yakarer’in çalışmaları var. Diğer dosya şair Ahmet Edip Başaran’ı konu alıyor. Dosya çerçevesinde Başaran’la bir konuşma yapılmış. Mehmet Tepe’nin sorularını cevaplayan Başaran, “Okumak gözlerin, yazmak elin alın yazısıdır” diyor. Dosya yazarları, Said Yavuz, Mehmet Özger, Cengizhan Konuş ve Mehmet Yılmaz. Muhit’te 21 şiir var. Şairlerden birkaç dize alıntılayayım. İlki Süleyman Unutmaz’dan: 90’lardan bir çocukluk uykusu dolduruyor gözlerimi. Ömer Yalçınova var sırada: Dünya diyorum usta, insanın sığmadığıymış. Ve Mustafa Köneçoğlu: Soranın çok saranın yoksa pavese / sesin kendi sesine küpe. Bu sayıda üç hikâyeci var. Zeki Bulduk, İlyas Koç ve Mustafa Çiftci. (Bana göre Çiftci’nin metni hikâye). Fotoğraflardan da bahsetmem lazım. Gittikçe güzelleşen fotoğraflar yayımlıyor Muhit. Aralarında İbrahim Kalın ve Adem Şenel’in olduğu 13 fotoğrafçı katılmış bu sayıya. Tenekeci’yle bağlayayım: İnanmak ırmak, bilmez bilmeyen / Akar gidersin ömründen ona. Edebiyat ve fikir dergisine, info@muhit.com.tr e posta adresinden veya 0212 354 30 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Bir süredir dördüncü evre akciğer kanseri nedeniyle Ankara’da tedavi gören yazar Nihat Genç bu ayın başında yoğun bakıma alındı. Dostları, usta yazarın Haziran ayı başında entübe edildiğini duyurmuştu. Genç’e Mevla’dan âcil şifalar diliyorum. Sevenleri dualarını eksik etmez inşallah…

Haziran ayı içinde vefat eden şairler Cahit Zarifoğlu (7 Haziran 1982), Abrurrahim Karakoç (7 Haziran 2012) ve Mevlana İdris Zengin’e (7 Haziran 2022) rahmet olsun. Duâlarınızı eksik etmeyin lütfen dergi sever dostlar.

Muhit’ten

“Bir dili öğrenmek demek o dilin içindeki söz dağlarıyla ve varlık cevheriyle hesaplaşmayı göze almak demektir. Ben bir şair olarak dile olan borcumu sadece şiir yazarak değil, o dilin en güzel veçhelerini yansıtan anlatma biçimleri, ifade kalıpları, söz ve kelime dağarcığıyla da dil ile, gönül gönüle sırdaş olmaya çalışarak ödemeye çalışıyorum.” Ahmet Edip Başaran

ANADOLUCULUK

Kısaca ‘Anadolu’da yaşayan herkesi merkeze koyan bir düşünce hareketi’dir. Hareketin kaynakları, din, tarih, coğrafya, arkeoloji, folklor, edebiyat, pedagoji, sosyoloji ve felsefedir.

İlk sayısı yayımlanan Anadolu Mahfili’yse “Anadolu’yu kuran ruhu ve mayayı tefsir etme” idealiyle yola çıkan bir dergi. Muş Alparslan Üniversitesi yayını. Üç aylık olan dergi 140 sayfa. Derginin editör ve yönetmeni Mustafa Alican (Alican, üniversitenin de rektörü). 5 kişilik yayın, 11 kişilik danışma kurulu ve bir de musahhihi var. Ayrıca, 10 vilayetimizde temsilcilikleri bulunuyor. Dergiye, anadolumahfili@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün.

İlk sayıya bakalım. Ön kapağı al-beyaz bayrağımız arka kapağı da Abdurrahim Karakoç’un Anadolu Sevgisi başlıklı şiiri süslüyor. Şöyle sesleniyor usta şair:

Görmedin sen bizim mavi suları, / Karlar eriyince kırar yuları... / Köpük olur beyaz, sel olur sarı; / Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Anadolu Mahfili’nin ilk sayısına akademisyenlerin yanı sıra aralarında Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Abdurrahim Karakoç gibi usta şair, düşünür ve yazarın olduğu 30’dan fazla kalem erbabı katkı sağlamış.

Çok hoş bir hediyesi var derginin: Nurettin Topçu’lu kitap ayracı. Üstadın şu sözü var arkasında: Anadolu’yu, yanan bir baba evinin enkazını devşirmek için çabalayan çocuğun, içteki düşmandan hâlâ sille yiyen acısıyla sevdim.

Heyecanınız kavi, sesiniz gür olsun!

Öykünün bugünü ve geleceği

Konya’nın Mahalle Mektebi, 83. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Abdullah Kasay yönetimindeki derginin bu sayısında diğer dergilerimizin de gündeme taşıdığı ‘öykü’ konusu ele alınmış. Mehmet Kahraman’ın hazırladığı soruşturmanın başlığı Türk Öyküsünün Bugünü ve Geleceği. İlk katılımcı Abdullah Harmancı son katılımcıysa Zeynep Sayman. Alfabetik olarak sıralanmış 16 hikâyeci ‘öykü’yle ilgili bir değerlendirmede bulunup geleceği nasıl gördüklerini anlatmışlar. Mahalle Mektebi’nin söyleşi konuğu Ömer Korkmaz. Korkmaz’la yapılan şiir kitabı O Elmayı Sen Olsan merkezli konuşmada soruları Kemal S. Sayar sormuş. Yakın Okumalar’da da dört minik konuşma var. Emine Batar’la Özge Özen; Mukadder Gemici’yle Fatma Nur Uysal Pınar; Özay Erdem’le Nihan Özebeoğlu; Yunus Emre Aklıbaşında’yla da yine Sayar kitapları üzerine konuşmuşlar. Bu sayıda altı öykücü yedi şair yer alıyor. Türk Şiirinin Sonu başlıklı şiirine şöyle başlıyor Ömer Korkmaz: İddia ediyorum abiler / Mehmet Akif olsun bugün iki000 satmaz. (İki000’i nasıl okuyacağız?) Dize güzel ve fakat soruya cevap vermek zor. Dergi ekibi yakın zamanda ebediyete uğurladığımız Osman Sınav’ı da unutmamış. Zeki Altın’la bitireyim: gecenin pasaportu bekletir şairi sınır kapısında. Hayat ve edebiyat dergisine mail@mahallemektebidergisi.com e posta adresinden veya 0530 682 24 42 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Yapay zekâ ve kitap

Bursa’da yayımlanan Şiraze’nin 29. sayısı çıktı. Kapak tasarımını Sefer Göltekin’in yaptığı derginin robotlu kapağını beğendim. Okunacak kitaplar robotlara kalmaz inşallah. Soruyor M. Sedat Sert Dibace’de: Acaba yapay zekâ doğal zekânın elinden kalemini alabilir mi? Bir zor soru daha. Allah cevaplayacaklara kuvvet versin. Şiraze’nin dosya konusu Yapay Zekâ Çağında Kitap. Kudret Ayşe Yılmaz’ın metniyle açılan dosyaya, birer soruyu cevaplayan Milay Köktürk, Gökhan Tunç, Mert Öksüz, Melike Günyüz, Ali Lidar, Afşin Kum, Cafer Vayni, Afşin Kum, Özcan Doğan, Hüseyin Rahmi Göktaş, Sadi Özgür ve profil resmi yapay zekâ tarafından çizilen Yavuz Selim Birtane katkı sağlamış. Konuyla bağlı olarak Özgür Taburoğlu’yla son eseri ve edebiyat dünyası üzerine bir konuşma geçekleştirilmiş. Mukadder Gemici, Nahid Sırrı Örik’in Mehlika Hanım Ailesi isimli kitabını yazmış. Ali Sali’yse Enis Batur’un Şiir Hayvanı’nı değerlendirmiş. Hanife Ünver’in yazı başlığı Üçüncü Tepenin Tarihi. Son yazı Kilisli Muallim Rifat’ı konu edinen Sert’e ait. İsmi anılanların dışında yaklaşık 20 isim daha yeni sayıya katkı sağlamış. Kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.







