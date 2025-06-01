Dergilik’te Türk öyküsü dosyası

Post Öykü okuruyla buluştu. Son okumasını Beyza Yıldız’ın yaptığı dergi 2025’e kapakta yaptığı değişikliklerle girmişti. 64. sayıda, 2010 Sonrası Türk Öyküsü dosyasının IV. bölümü var. Yaklaşık 60 sayfa ayrılan dosya, Ali Yağan’ın eleştiri metniyle açılıyor. Yağan’ı yazılarıyla Beyza Ertem, Merve Uygun, Şeyma Samur, Merve Yavuz, Bartu Çay ve Nevra Gözde takip ediyor. Dosya, Handan Acar Yıldız, Engin Türkgeldi, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda ve M. Fatih Kutlubay’ın katıldığı soruşturmayla kapanıyor. Öykücülere, “Kimlerden etkilendiğinizi düşünüyorsunuz” sorusu yöneltilen soruşturmada sadece Gökhan Yılmaz’ın Mustafa Kutlu’yu etkilendiği isimler arasında sayması ilginçti. Mustafa Aplay’la Bartu Çay, Öykücünün Gündemi’nde Post Öykü’nün yakında ‘çağdaş dünya edebiyatı’na eğileceğini müjdeliyorlar. Bu sayının ilk öyküsü Aykut Ertuğrul imzalı. Onu Beyza Yıldız, Nevra Gözde, Şeyma Samur, Güven Çolak ve Fatma Ünsal takip ediyor. Mustafa Aplay, Hayat Pastanesi Portreleri’ni kaleme almış. Dergi bölümünde D’oku dergisinin hikâyesi anlatılmış. İmgeler Sûretler’de Betül Nurata’yı görüyoruz. Yunus Emre Özsaray Nereden Başlasak?’ta Çay ve Aplay’ın sorularını cevaplamış. Ertan Örgen’in Aylak Okumalar’ıyla adım attığımız Post Kitap bölümündeyse 10 kitap irdelenmiş. Hale Sert, söyleşi konuğu olarak dergide. Editör Diyor ki’de İshak Reyna, Çevirmen Diyor ki’deyse Orhan Düz’ü görüyoruz. Öykü dergisine, postoyku@gmail.com e posta adresinden veya

0212 467 67 17 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Gazeteci arkadaşım Dilber Dural elinde bir çizim fotoğrafıyla geldi ve sordu: Bu kim? Bir süre bakıp, “Çıkaramadım” deyiverdim. Sonra gözüm çizimin üstündeki Sebîlürreşad’a gitti. Sebîlürreşad dergisi, Mayıs 2025 sayısını Sezai Karakoç özel sayısı yapmış ve kapağa da Karakoç ve Mehmet Akif Ersoy üstatların çizimlerini koymuş. Akif, Akif’e benzemiş ve fakat Karakoç’a Karakoç demek için bin şahit lâzım. Hemen dergiyi buldum. Yazılı kısmı kapatıp çizimi birkaç arkadaşa daha gösterdim. Kimi, “Partili biri” tespitini yaptı; kimi “Sendikacı mı?” diye sordu; kimi de “Sanatçı bu, hatırlayacağım” dedi. Velhasıl ‘yapay zekâ’nın marifeti olduğunu tahmin ettiğim çizim bizi hayli yordu. Kötü mü oldu? Hayır. Bu sayede Sebîlürreşad’ın ‘Karakoç özel sayısı’nı okuma fırsatı buldum. Sebîlürreşad ekibine selâm ve çok yaşayasın yapay zekâ!

AY VAKTİ

Çeyrek asrı devirmiş bir dergi. Yakın zamanlarda okuma fırsatı bulamadığım Ay Vakti’nin birkaç sayısı yayın yönetmenlerinden Selami Şimşek bey sayesinde elime ulaştı. Önce dergiyi kısaca tanıyalım. Sahibi ve yazı işleri müdürü Ahmet Yusuf Akbaba. Üç yayın yönetmeni var. Bunlar, genel yayın yönetmeni Şeref Akbaba’yla yönetmenler Selami Şimşek ve Salih Uçak.

Üsküdar’da yayıma hazırlanan düşünce kültür ve edebiyat dergisine, 0552 248 29 68 no’lu telefondan veya ayvakti@gmail.com e posta adresinden ulaşmak mümkün. Ay Vakti’ni ‘net’ten takip etmek isteyenler, www.ayvakti.net adresine baş vurabilir.

Derginin elime ulaşan 215. sayısına bir göz atalım. Şiir ağırlıklı Ay Vakti’nde aralarında Nurettin Durman, M. Atilla Maraş ve Özcan Ünlü’nün olduğu 11 şairden şiirler var. Dergi yazarlarından Mustafa Kara hoca, çocukluğunun ramazanlarını kaleme alıp bizi de çocukluğumuza, Karadeniz’e götürüyor. Âdem Turan, Kış Halleri’ni yazıya dökmüş.

48 sayfalık Ay Vakti’nde az fotoğraf kullanılmış, çizimeyse hiç yer verilmemiş.

M. Atilla Maraş’ın ‘Urfa’ya yazdığı şiirin son dizesiyle bitireyim sözü:

Bir nara at gökyüzüne bütün yıldızlar duysun / Uyuyan bu kadim şehri uykudan uyandırsın.

Ay bizim, vakit bizim,

yol bizim…

Ajanslar ve telif hakları

Hece’nin 341. sayısı çıktı. İbrahim Demirci’nin yayın kurulunda olduğu dergi güzel bir ‘kadınlar ve güller’ çizimiyle karşılıyor okuru. Çizimi Hatice Bildirici’nin Gazze ve Filistinli bir kadının sarf ettiği, “Allah bize yeter” sözüyle açtığı yazısıyla okumayı aksatmadığım Eşik takip ediyor. Şiir her zamanki gibi başa alınmış Hece’de. Hüseyin Atlansoy’la başlayan bölüm Faruk Uysal’ın Robert Frost çevirisiyle bitiyor. Kültür, sanat ve edebiyat dünyasında kronikleşmiş bir meseleye el atmış Hececiler: Edebiyat Ajansları ve Telif Hakları. Editör Aslıhan Keleş Kurtoğlu, bir sunuş ve konuşmayla yer alıyor dosyada. Söyleşi konuğu ‘telif’ konusunda uzman bir isim: Nermin Mollaoğlu. Belgin Aslan, Cahit Suluk, Dinçer Ateş, Mehmet Burhan Genç, Barış Gözübüyük ve Tutku Mavi Erkılıç dosyaya katkı sunmuşlar. Zeynep Arslan, dünya edebiyatına odaklanmış. Gönül Yonar, Selvigül Kandoğmuş Şahin’in Kar Yağarken’ini irdelemiş. Abdurrahman Ekin soruyor: İsmet Özel’in Şiirinde Savaş Gerçekten Bitti mi? Nuray Alper, Mehmet Aycı ile ‘Eş ve Karşı’ kitabı üzerine ilgi çekici bir konuşma yapmış. Konuşmanın devamında Sema Bayar’ın ‘Eş ve Karşı’yı konu alan metni var. Şiirle bağlayayım. Ahmet Edip Başaran’dan: Bak! Güneşimiz vardı göğsümüze bastırıp / kuruturduk günleri, yani güneşimiz işte / müteahhitler istimlak etmeden önce. Edebiyat dergisine, hece@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Türkiye’nin tapusu İslâm’dır

Aylık belki gelemem alt başlığıyla yayımlanan Cins, 116 sayıyı geride bıraktı. Derginin kapağını Ahmet Murat dizesi süslüyor: Kendime diyorum bazen seni buldum. Şöyle devam ediyor: çekerken ağları sudan / suyu bulursun öyle oldum. “Konumuz aşk” diyor takdim yazısında editör Yusuf Genç ve bağlıyor: Çünkü söylemiştim. Mustafa Çiftci, bir ‘su’ metniyle dergide. Hüseyin Atlansoy’un yazı başlığı, Karakoç Şiiri: Yaşamak Eylemindeki Hiperbol. Hasan Sayıloğlu, Ömer Türker’le kütüphanesi üzerine konuşmuş. Güray Süngü, Duvarların İçinden sesleniyor. Eray Sarıçam sormuş Osman Özbahçe cevaplamış. Konuşma metninin başlığı vurucu: Türkiye’nin Tabusu da Tapusu da İslâm’dır. Yazık ki kısa kalmış söyleşi. Sarıçam ayrıca 27 şairden, “Sizce aşkı en iyi anlatan şiir hangisi?” sorusuna cevap vermelerini istemiş. Sezai Karakoç, Mona Rosa ve Köşe’yle başı çekiyor. Onu Metin Eloğlu takip ediyor. Hasan Aycın, Mustafa Kutlu için çizmiş. Bir başka söyleşide Rıdvan Tulum, Yusuf Kaplan’ı misafir etmiş. Ömer Erdem, Necip Fazıl üstadı yazmış. Cins Kafa’da Uğur Derman var. Aşık Veysel’le bitireceğim: Güzelliğin on par(a) etmez / Şu bendeki aşk olmasa. Dergiye, iletisim@cins.com.tr e posta adresinden veya 0212 467 65 15 no’lu telefondan ulaşılabilir.







