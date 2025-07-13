Edebî türlerin sonu mu?

(Geliyor) sorusu, aynı adla Heceöykü’nün 129. sayısında bir metin kaleme alan yönetmen Emin Gürdamur’a ait. Gürdamur sormuş, cevabını verebilen versin. Son okumasını Esma Tükseven’in yaptığı öykü dergisinin ‘hikâye’lerle dolu olması memnuniyet verici. 11’i Hece Öykü’de İlkler bölümünde olmak üzere 28 hikâye/öykü yer alıyor bu sayıda. Heceöykü’de İlkler’in öykücüleri Ayşe Gizem Güngör, Büreyde Aytekin, Ömer Torlak, Hilal Günar Gündüz, Eşe Özbek Demircan, Nur Horus, Emine Genç, İlker Şahin, Sinem Uğurlar, Tuğba Yaşar ve Emame Akman Harmancı. Gürdamur’un edebî türlerle ilgili uzun yazısına 24 sayfa ayrılmış. Cemal Şakar’ın Kuram-Yorum’daki metninin başlığı Söylenemeyenin Sadeliği. Başka Dünyaların Öyküleri bölümünün misafiri Semaya Sığınan başlıklı çalışmasıyla Lübnan öykücülerinden Fatma Za’rûr. Metni Üsame Bozkurt çevirmiş. Her sayı merakla beklediğim Kitap Cebi, Özge Korkmaz’ın Vikaye Yaprağı’yla açılıyor. Öykü dünyasından haberler veren açılış yazısından sonra 18 kitabın, incelenip tanıtıldığı bölüm geliyor. Bu sayıda gündeme getirilen kitaplar arasında Mihriban İnan’ın Daha Güvercin’i, Soner Oğuz’un Belki Ebabiller’i, Arif Semih Sulubulut’un Aşağıda Çok Yer Var’ı, Ayşe Nilay Özkan’ın Münzevi Sesler Korosu var. Selma Maşlak’ın Alelade Bir Mektup başlıklı hikâyesinden bir cümleyle bitireyim: Kimi muharrirler yaşamayı fazla abartıyorlar. İki aylık öykü dergisine, heceoyku@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Buzdokuz dergisinin şiir editörü Zeynep Arkan’ın Olağan Şiir dergisinin 43. sayısı için yapılan soruşturmaya verdiği cevaptan: Maalesef güncel şiirimiz politik okumalar noktasında zayıftır. Ortamı okuyamıyor gibidir. Politik duruş ve şiirsel estetik yan yana kolayca gelemiyor. Ya sloganlaşan, aşırı politik malzeme edilmiş bir dil ya da estetik kaygıya kurban edilmiş, romantize edilerek yok edilmiş düşüncenin ürünü şiirler ortaya çıkıyor. Toplumsal hafızanın zayıf olması da bunu etkiliyor sanırım.

Nihat Genç’e Mevla’dan rahmet diliyorum…

Heceöykü’den

“Gerçekten bir yazarın türleri umursamadan yazması mümkün müdür? Zihni büyük ölçüde sınırlara riayet eden kitaplarla dolu bir edip, bildikleri karşısında ne yapacak, nasıl özgür davranabilecektir? Kaldı ki o, okur denen muhayyel varlığın gözünü boyamak, ilgisini çekmek, gönlünü fethetmek için de uğraşmaktadır. Okur ise ... “İyi ama nedir bu okuduğum” diye sorabilecek, sorusuna bir cevap bulamayınca yazara kaşını gözünü eğecek bir cürete sahiptir.

Emin Gürdamur

İSTANBUL

Birnokta dergisinin ön adı. 281. sayısı yayımlanan derginin sahibi Orhan Memiş. Yönetmeni Mürsel Sönmez. Feyza Rumeysa Altındal’ın yayın koordinatörü olduğu Birnokta’nın görsel yönetmeniyse Murat Arslan. Düzeltileri Pertev Aşkın’la Adnan Berber yapıyorlar.

Aylık yayımlanan dergiyle birnoktadergisi@gmail.com e posta adresi veya 0216 324 36 05 no’lu telefondan irtibat sağlamak mümkün.

Ön kapağını Filistin’den bir fotoğrafın arka kapağını da Mustafa Aycın’ın bu konuyla ilgili çiziminin süslediği derginin yeni sayısına şiirlerle giriş yapıyoruz. Akif Dut, Fazıl Furkan Hız, Fazlı Buğu, İsmail Şahin, Köksal Geçer, Mesut Çağap, Mustafa Kubur, Şadiye Kılıç, Vahdettin Oktay Beyazlı, Yasin Mortaş ve Yunus Laçin Haziran sayısında yer alan şairler.

Bu sayının söyleşi konuğu Ercan Ata’ya konuşan Sıddık Ertaş. Ata, şairin Şartlı Tahliye adlı kitabıyla ilgili bir de yazı kaleme almış.

Sözü şiirle bağlayayım. Şadiye Kılıç’tan: patetik darbı mesellerle dolu hepimizin ilk gençliği / ucuz ölümler ülkesiyiz sebebini iyice düşünelim / kapılar evinize açılmayınca anlarsınız / hayaller delilikle inşa edilir.

Filistin’de ekmeğine kan katanlara selâm olsun!

Ağlayın, su yükselsin

Belki kurtulur gemi dizesi üstat Necip Fazıl’dan. Dize, Yitiksöz’ün 29. sayısının ön kapağındaki Yasin Mortaş’a ait ters lâle fotoğrafını süslüyor. Arka kapakta da Mortaş’ın fotoğraf çalışması ve İbrahim Gökburun’un Güneşi Görmeyen Pencere başlıklı şiiri bulunuyor. Sunuş yazısındaki “Yitiksöz, 29. sayısında bilinçli okur olma imkânını eşeleyen yazılarla okurluk dikkatini sınamayı deniyor” ifadesiyle derginin tercihleri, öncelikleri hakkında bir işaret verilmiş. Şiirle başlıyoruz okumaya. Adem Turan’dan Esma Polat’a 23 şair destek vermiş Yitiksöz’e. Bu sayının dosya başlığı Okuma/Eleştirel Okuma. Vefa Taşdelen’in Felsefi Okuma, Felsefe ile Okuma başlıklı yazısıyla açılıp Saime Kemerci’nin Bitmeyen Sefer; Okumak başlıklı metniyle sona eren dosyaya aralarında Mehmet Ulukütük, Latif Tokat, Ali Galip Yener ve Cemile Görhan’ın da olduğu 11 isim destek vermiş. Yitiksöz Söyleşileri’nin bu sayıdaki konuğu Mehmet Narlı. Sercan Ceylan’ın sorularını cevaplayan Narlı, “Bütün kitapları biz de bir şey söyleyelim diye okuruz” diyor. Selman Gemuhluoğlu, Mevlâna İdris’i yazmış. Metnin yanına bir de Zengin şiiri konulmuş: Ay Söylevi. İbrahim Gökburun dizesiyle bitireyim: Denize inecek bir gemi, yıkılacak bir duvar / Büyüyecek bir çocuk var daha çok işimiz var. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksöz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Şiirin İmtiyazı

Başlığı Orhan Oğuz’un Ay Vakti dergisinin 216. sayısı için kaleme aldığı denemesinin başlığı. Kısaca, şiirin imtiyazı olarak ‘dil’i gördüğünü belirtiyor yazısında Oğuz. Ay Vakti imzalı Gündemin Nabzı başlıklı sunuş yazısında iki ana başlık var; Gazze’deki soykırım ve terörsüz Türkiye. Yönetmenliğini Şeref Akbaba’nın yaptığı 48 sayfalık derginin şairleri Ferhat Öksüz, Ali Yaşar Bolat, Selami Şimşek, Ali Sali, Yavuz Ertürk, Tarık Gümüş, Mehmet Arslan, Güven Fatsa ve Mehmet Sertpolat. Hikâyecilerse Semra Saraç, Seher Özden Bozkurt, Züleyha Kayaoğlu Eker ve Azerbaycanlı yazar Vagıf Sultanlı. Yazarın metnini Parvana Bayram çevirmiş. Recep Garip’in metninin başlığı Sanat Uğraşı. M. Muhsin Kalkışım Aile’yi yazmış. Züleyha Kayaoğlu Eker’in yazı konusu Filistin. Mehmet Dumlupınar soruyor: Bir Esere Nasıl Bakmalı? Özkan Kerimoğlu, Filozofça Yaşamın Şartları’nı yazı konusu etmiş. Merve Yurtsever, şair Behçet Gülenay’ın Siyah Zamanlar isimli kitabını inceleyen bir metne imza atmış. Şiirle bağlayayım. Şair Arslan’ın Özlem’i: Bahar tarla/çiçekten bal sütü içişimdi / Çocukluk özlemleri, yabancı ülkem şimdi. Düşünce, kültür ve edebiyat dergisine ayvakti@ayvakti.net e posta adresinden ulaşılabilir.







