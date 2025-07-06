Geleneksel tarım mirası tehdit altında

“İklim Kaynaklı Gıda Güvenliği Tehditlerinin Peyzajlar Üzerindeki Gizli Kültürel Etkisi” isimli araştırma ile bu tehditler ele alındı. Akademisyenler dünyanın farklı bölgelerinde kültürel miras olarak görülen tarım alanları inceledi.

Dünya genelindeki birçok teraslı tarım alanı UNESCO’nun dünya kültürel mirası ve FAO’nun küresel öneme sahip tarımsal miras sistemleri listesinde yer alıyor. Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan, 1300 yıllık Hani teras sistemleri buna en iyi bir örnek. Üzüm bağları da önemli bir kültür peyzajı olarak değerlendiriliyor. İtalya’da Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Portekiz’de Alto Duero ve İspanya’da Kanarya Adaları’nda birçok üzüm bulunuyor. Tehdit altındaki tarımsal alanlara bir diğer örnek Vietnam’daki Mekong Deltası. Ülkenin “pirinç kasesi” olarak bilinen bu delta, UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak da kabul ediliyor. Hindistan’ın pirinç üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştiği Kuttanad da tehdit altındaki bölgelerden. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bölgede deniz seviyesinin 1 ila 3 metre altında bulunan geniş pirinç tarlaları, benzersiz yapısıyla öne çıkıyor.

Tarımsal diplomasi için çalışacak

4.Tarım ve Orman Şûrası kapsamında faaliyet gösteren Tarımsal Diplomasi Çalışma Grubu, Şûra’nın tamamlanmasının ardından yeniden yapılanarak, çalışmalarına Türk Tarımsal Diplomasi Grubu (TTDG) adıyla devam etme kararı aldı. Türk tarım, gıda ve ormancılık sektörlerinin dış tanıtımının ve uluslararası düzeyde temsil gücünü artırmak, küresel işbirliklerini güçlendirmek, bu alanda farkındalığı artırmak, dünya ile entegre olmuş bir tarımsal diplomasi anlayışı geliştirmek, lobi faaliyetleri gerçekleştirmek ve tüm süreci sektörel bir seferberlik ruhuyla ele almak için çalışacak grup aralarında akademisyenler, bürokratlar, iş adamları, ihracatçılar, sektörel sivil toplum ve meslek kuruluşları ile medya temsilcilerin olduğu 76 kişilik gönüllüden oluşuyor. Tarım ve Orman Şûrası süresince yürüttükleri çalışmalar ve hazırladıkları raporlar grubun çalışmaları için yol haritası olacak.

Coğrafi işaretlerin birinci dergisi

Kısa adı YÜciTA olan Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın dergisi Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen gastronomi ödüllerinden Gourmand Awards’ın coğrafi İşaretler kategorisinde dünya birincisi oldu. Dünyanın dört bir yanından 200’e yakın yayın arasından birinciliğe ulaşan YÜciDERGİ sadece akademik yaklaşımıyla değil, kültürel mirasa sahip çıkan muhtevasıyla da göze çarpıyor. Dergi, Anadolu’nun mutfak mirasını, yöresel ürünlerini, üreticisini, hikayesini ve emeğini bilimsel verilerle birlikte belgelerken, sahadan derlenen bilgiyle araştırması örnekleri sunuyor. YÜciTA Başkanı Yavuz Tekelioğlu tarafından 2012’de kurulan derginin amacı Türkiye’nin binlerce yıllık üretim ve lezzet mirasını belgelemek, korumak ve bu ürünlere hak ettiği ekonomik ve kültürel değeri kazandırmak.

Çevre dostu ambalaj geliştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi farklı sektörlerde kullanılabilecek ultraviyole ışınlarına dirençli, kolofan (reçine) ve polimer esaslı, biyobozunur (bakteri ve diğer organizmalarca dejenere olan plastikler) ambalaj filmleri geliştirecek. Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Merve Genç’in çalışması TÜBİTAK desteği alacak. Doğal içeriklerle, doğaya zarar vermeden çözünebilen, ultraviyole ışınlara dayanıklı ve uzun raf ömrü sunan ambalaj filmleri üretmeyi amaçlayan proje sayesinde geliştirilen ambalajlar kısa sürede doğada çözünebilecek ve çevreye zarar vermeyecek.

GÖZÜME TAKILANLAR

En iyi makarna seçildi

Makarna markası Pastavilla ikinci defa “En Kaliteli Makarna Üreticisi” seçildi. ICERTIAS’ın gerçekleştirdiği QUDAL (Quality Medal) sertifika programı kapsamındaki prestijli ödül tüketici oylarıyla belirleniyor. Türkiye’nin ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarına sahip firma aynı zamanda en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisi konumunda.

“Bereketin Yüzyılı” için

“15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının en bilinen etkinliklerinden biri olan yarışma 6 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Bu yılın teması “Bereketin Yüzyılı” olarak belirlendi. 31 Ağustos’a kadar eser gönderilebilecek.

Mardin’i dünyaya tanıtacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı işbirliğiyle Mardin’in tarihi ve doğal güzellikleri “The Wanderer” (Gezgin) adlı belgeselle dünyaya tanıtılacak. Belgesel için Artuklu ve Midyat ilçelerinde çekimler gerçekleştirildi. Çekimlere dünyaca ünlü tarihçi Bettany Hughes ile televizyon sunucusu Alex Outhwaite katıldı.

Isırgandan dondurma

Hiç ısırgan otuyla dondurmayı bir arada denediniz mi? Belki ilk başta çok yadırgadınız veya iki ayrı tadın bir araya gelebileceğini hiç hayal etmediniz. Böylesi alışılmışın dışında bir ürüne Orhan Aydoğan imza atmış. Samsun’un Atakum ilçesinde 3 yıldır dondurmacılık yapan şef Aydoğan ısırgan otunun yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirip ısırgan otundan dondurma ve şekerleme üretmeye başlamış.

Isırgan otlu dondurma fikri ilk defa Samsun Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine “8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali” için ortaya çıkıyor. Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yapılan araştırmalar sonucunda ısırgan otuna karar veriliyor.

Denemeler sonucunda ısırgan otlu dondurma üretiminde başarı elde ediliyor. Güzel geri dönüşler alınıyor. Analiz konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütülüyor. Dondurma için gerekli olan salep 19 Mayıs ilçesinde organik sertifikalı olarak üretilirken Kızılırmak deltasının manda sütü kullanılıyor. Şef Aydoğan antidiyabetik özellikte 5 farklı otla daha dondurma üretmeyi daha hedefliyor.







