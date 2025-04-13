İklim kanunu tarım ve hayvancılığa karşı mı?

İklim Kanunu teklifi ile ilgili merak edilenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı cevapladı. Konuyla ilgili endişe ve şüphelere rağmen 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanundan oluşan değişiklik ile iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvikiyle doğa dostu üretim, biyoçeşitlilik ve yeşil alanların korunması amaçlandığı bildirildi. Su ve gıda güvenliğinin artırılması için alınması gereken tedbirler de bu kapsamda düzenlenecek. Teklifle ilgili merak edilen soru ve cevaplar 14 bölümden oluşurken, en dikkat çeken soru karbon vergisiyle ilgili. “Kanunla vatandaştan karbon vergisi mi alınacak?” sorusu “Kanunda vatandaştan vergi alınmasına ilişkin bir düzenleme asla yer almamaktadır” şeklinde cevaplanıyor. “İklim Kanunu tarımsal faaliyetleri bitirecek, yapay gıda getirecek iddiası doğru mu?” sorusuna verilen cevapta şu ifadeye yer veriliyor: Kanunun hazırlık süreci, hazırlanma gerekçesi dikkate alındığında hiçbir şekilde hayvancılığın ortadan kaldırılacağı, sürdürülebilir protein adı altında böcek bazlı bir beslenme düzenine geçileceği gibi bir durum söz konusu olmayıp bu iddialar tamamen hayal ürünüdür. Kanun aksine, organik tarımı ve hayvancılığı desteklemekte ve bu yaklaşımı gıda güvenliği bağlamında öncelemektedir.





Tereyağı düzenlemesi

Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde reklam, tanıtım ve sunumunda tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görsellerin kullanımı yasaklandı. Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği ile tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özellikleri belirlendi. Buna göre çeşnili tereyağında taklit ve tağşişe sebebiyet verecek çeşni maddesi kullanılamayacak. Sadeyağa ve çeşni maddesi bulunmayan tereyağına aroma verici katılamayacak. Tereyağı çeşitlerine manda sütü ve yoğurt aromaları gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri eklenemeyecek. Ürünlerin üretiminde tek bir hayvan türüne ait sütün veya kremanın kullanılması durumunda hayvan türünün adı etikette belirtilecek. Farklı hayvan türlerine ait sütlerin veya kremaların karıştırılarak kullanılması durumunda, sütün elde edildiği türlerin adları, gıdanın adının yanında hangi sütten veya kremadan üretildiği belirtilecek. Ancak bu ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi ve manda gibi türlere ait görsellere yer verilemeyecek. Ürün algısı oluşturacak tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak.





Salmonella uyarısı

Salmonella bakterisinin özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlike oluşturuyor. İshale, ateşe ve karın ağrılarına yol açabilen bu bakteri uygun olmayan gıda hazırlama koşullarında kolaylıkla yayılabiliyor. Bu uyarıyı yapan Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) bilim kurulu açıklamasına göre, çiğ yumurta, çiğ tavuk, hindi eti, kırmızı et, deniz ürünleri, çiğ sebze ve meyveler ile pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri sık görüldüğü gıdalar arasında yer alıyor. Etle temas eden yüzeylerde hazırlanan yemeklerde, muhafaza ve ısıtma kurallarına dikkat edilmemiş gıdalarda salmonella bulaşma ihtimali bulunuyor. Kaplumbağa, yılan, kertenkele, kuş ve civciv gibi hayvanlarla temasta da bu risk ortaya çıkabiliyor. Salmonella tehlikesine karşı alınabilecek tedbirlerin başında ise hijyen geliyor. İşte Prof. Dr. Nevzat Artık’ın konu hakkındaki tavsiyeleri: Tavuk eti yıkanmamalı, yumurtaya elle temas edildiğinde eller bol soğuk su ile temizlenmeli. Soğuk zincir ve sıcak muhafaza kurallarına uyarak tehlikeyi azaltmak mümkün. Riskten korunmak için sadece evde tedbirli davranmak da yeterli değil. Restoranlarda yenilen, eve sipariş verilen ve uygun koşullarda üretilmeyen gıdalar da risk taşıyabiliyor. Bakteri bulaşması hâlinde ilk ve en önemli adım, ishal nedeniyle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Yetişkin bireylerin bol su tüketmesi büyük önem taşıyor. Çocuklar içinse doktor kontrolünde rehidrasyon içecekleri tüketmeli. Bu süreçte sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli. Özellikle muz, pilav, elma püresi ve tost gibi gıdalar tüketilebilir.





GÖZÜME TAKILANLAR

GDO’lu mısıra AB onayı

Avrupa Birliği Komisyonu genetiği değiştirilmiş mısırın gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verirken bu ürünün AB sınırları içinde yetiştirilmesine izin vermedi. Onaylanan 3 mısır türünün insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiği bildirildi. Onaylanan mısır türlerine verilen izinler 10 yıl süreyle geçerli olacak.





Limon ihracatı gitti-geldi

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu 8 Nisan’dan itibaren limon ihracatının geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Ancak bir gün sonra sektörle ilgili kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda bu karardan vazgeçildi. Don afeti sebebiyle getirilen limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılırken önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmelerinin kararlılıkla yakından takip edileceği ve denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.





Özel günlerin burma tatlısı

Malzemeleri özel amaçlı buğday unu, süt, yağ, su, tuz, sirke ve yumurtadan oluşur. Hamurun açılması ve içerisine ceviz içi konulması ile hazırlanan ve pişirilen sarım burma tatlısı için önce hamuru, iç harcının ve şerbetinin hazırlanması gerekir. Bu aşamadan sonra tatlının yapımı, pişirilmesi ve servis edilmesi süreçleri devam eder. Günlük öğünlerde tüketiminin yanı sıra özellikle ramazan ayında, bayramlarda, misafir ağırlama, düğün, davet gibi özel günler için hazırlanır. Hazırlık aşamasında özellikle hamurun oklavaya sarımı ve büzgüleme işleminde el becerisi önemli rol oynar. Ayrıca hamurun doğru bir şekilde hazırlanması, ince bir şekilde açılması ve kızartılarak pişirilmesi gibi üretim aşamaları için ustalık becerisi lazım. Niğde iline özgü olan bu şerbetli tatlı şehrin mutfak kültüründe yaygın olarak üretilir ve tüketilir. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru üzerine geçtiğimiz ay coğrafi işaretle tescil edildi.



