KADEM’den yapay zekalı afiş yarışması

Teması “Yapay Zekâ ve Kadın” olan afiş yarışmasına başvurular başladı. KADEM, bu dijital sanat yarışmasıyla kadınların yapay zekâ dünyasındaki rollerini, deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları, imkan ve fırsatları sanatın gözüyle keşfedilmesini amaçlıyor. Sadece yapay zekâ teknolojisi kullanılarak tasarlanacak afişler, 25 Mayıs’a kadar kademsanat.com üzerinden iletilebilecek. Sonuçlar, 24 Haziran’da açıklanacak. Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine KADEM Sanat’ın web sitesinden erişilebilecek.