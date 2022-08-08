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Pandemisiz aşure

Son 2 yıldır koronavirüs kısıtlamaları yüzünden idrak edilemeyen aşure günü bu yıl kısıtlamasız geçecek. Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen aşure günü Arapçada “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden türüyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Pandemisiz aşure
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Son 2 yıldır koronavirüs kısıtlamaları yüzünden idrak edilemeyen aşure günü bu yıl kısıtlamasız geçecek. Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen aşure günü Arapçada “on” anlamına gelen “aşara” kelimesinden türüyor. Müslümanların yıl içerisindeki önemli günlerinden bir tanesi olan aşure gününde İslam tarihinde sahne olmuş önemli olayların yaşandığı bazı kaynaklarda rivayet ediliyor.

NAFİLE ORUCU TUTULUYOR

İslam tarihinden derin izler bırakan Kerbela olayı bugün yaşandı. Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hüseyin ve yakınları Irak’ın Kerbela şehrinde Yezid bin Muaviye tarafından şehit edilmişti. Bu olayın aşure gününde yaşanmasına büyük önem gösteren Müslümanlar, bugünü nafile orucu tutarak geçiriyor. Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması, Hz. Âdem’in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul olması, Hz. İbrahim’in dönemin hükümdarı Nemrut’un yaktığı ateşte yanmaması, Hz. Yakup’un uzun yıllar sonra oğlu Hz. Yusuf’a kavuşması, Hz. İdris’in göğe yükselmesi, Hz. Eyüp’ün hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan sonra karaya oturmasının da bugün yaşandığı rivayet ediliyor.

AŞURE DAĞITILACAK

Son iki yılın aksine Kovid-19 kısıtlamaları olmadan geçirilecek olan aşure gününde vatandaşlar hazırladıkları aşureleri birbirlerine ikram edecek.

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