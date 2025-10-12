Sanatın tüm paydaşları için alan açıyoruz

Türkiye çağdaş sanat ortamının en dinamik buluşma-larından Artweeks İstanbul, 12. Edisyonu ile 15–26 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Etkinlik bu yıl, doğduğu ev olan Akaretler Sıraevler ile eş zamanlı olarak The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta gerçekleşecek. UBS ana sponsorluğu ve Bilgili Holding kurucu sponsorluğunda düzenlenecek olan 12. edisyon, Artweeks Istanbul’un farklı mekânları kapsayan yapısını bir adım öteye taşıyarak sanatın kentle kurduğu ilişkiyi farklı bir perspektiften ele alacak. Türkiye sanat sahnesine yeni bir soluk getirmek üzere, kar amacı gütmeyen bir platform olarak hayata geçirilen Artweeks Istanbul, bu yıl da tüm sergilerini daha önceki yıllarda olduğu gibi yine herkese açık ve ücretsiz olarak ilgililerle buluşturacak. Sanatçılar, galeriler ve kurumlar arasında kurduğu köprü ile sanat ekosistemine canlılık katan Artweeks Istanbul’un 12. edisyonunu Artweeks Kurucu ve Organizatörü Sabiha Kurtulmuş ve Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney ile konuştuk.

Begüm Güney Sabiha Kurtulmus

Temel misyonlarından biri, sanat ekonomisine sürdürülebilir katkı sunmak olan Artweeks Istanbul bu yıl 12. edisyon ile karşımızda. Geçen 11 etkinliği düşündüğünüzde ilk günden bugüne nasıl bir yol kat edildi?

Sabiha Kurtulmuş: Bizi fuarlardan ayıran en önemli özelliğimiz, her edisyonda içerik ve yapımızın, katılımcılarımızın değişmesi. Sanatın tüm dinamiklerine etkinliğimizde yer vermeye çalışıyoruz. Ana katılımcılarımız galeriler, bağımsız sanatçı ve insiyatifler ve koleksiyoner seçkileri. Her edisyonda farklı yapıları ve içerikleri sunmaya çalışıyoruz. İstanbul, birçok farklı sanat etkinliğine ev sahipliği yapabilecek kadar zengin bir yapıya sahip. Ana fuarımız Contemporary Istanbul ve İstanbul Bienali ile aynı anda ortaya çıktığımızda yoğun ilgi göreceğimizi düşünmemiştik. Sokağın ruhunun da izlemelere eşlik etmesi, daha organik bir yapı sunmamız izleyicide yer etti, merakla izlenen bir etkinlik olarak İstanbul’un kültür sanat ajandasında yerimizi aldık.

Çağdaş sanat mekân deneyimlemeyi sever

Bu yıl etkinliği Akaretler Sıraevler ile The Ritz-Carlton Residences’ta eş zamanlı olarak düzenliyorsunuz. İki farklı mekân fikri nasıl ortaya çıktı? Bu mekanların tarihi ve modern dokusunu bir araya getirmenin izleyiciye nasıl bir deneyim sunacağını düşünüyorsunuz?

Sabiha Kurtulmuş: Her iki mekân da Bilgili ailesine ait. Şehrin merkezinde ulaşılabiliyor olmaları da izleyici için iyi bir fırsat. Çağdaş sanat farklı mekanları deneyimlemeyi sever. Akaretlerde eski Osmanlı evlerinin, iç içe geçen oda ve binalarında sergilemeler yaptık. Fulya’da ise daha çağdaş bir yapıda, daha büyük ve düz metrekarelerde daha çok katılımcıya yer verdik. Bugün iki mekân, yarın Bilgili’ye ait yeni ve farklı bir binada da yer alabiliriz. Başından beri statik olmayan, değişen ve gelişen stratejimizi de destekliyor farklı binalarda yer almamız.

Bilgili Holding, Artweeks Istanbul dahil birçok projede sanatı geniş kitlelerle buluşturan öncü bir rol üstleniyor. Sizce holdingin sanat ve kültür yatırımları, kurumun toplumsal vizyonunu nasıl dönüştürüyor?

Sabiha Kurtulmuş: Kurumsal koleksiyonerliğin gelişimi ve yaygınlaşması adına Bilgili Holding’in sanata yer açması ve sürdürülebilir bir vizyonla ilerlemesi sanatın gelişimi ve paylaşımı adına çok ciddi bir destek. Bilgili ailesinin uzun yıllardır koleksiyoner olması ve dünyadaki örnekleri gibi projelerinde sanata ciddi anlamda yer vermesi benzer yapılara örnek oluşturabilir.

Bağımsız küratörlere destek

12. edisyonun en önemli yeniliklerinden biri de Bilgili Sanat iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen “Curation Space” programı. Program bağımsız küratörlere nasıl bir alan açıyor?

Begüm Güney: Curation Space, Artweeks Istanbul’un kolektif yapısını ve kapsayıcılığını doğrudan görünür kılan adımlarımızdan biri. Bağımsız küratörlerin kendi bakış açılarını ve küratöryel dillerini özgün sergilemeler aracılığıyla ortaya koyabilecekleri bir zemin yaratıyoruz. Türkiye sanat ekosisteminin geleceğini belirleyecek küratöryel pratiklerin gelişimini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bizim için bu program, sanat yöneticilerinin de kendi vizyonlarını profesyonel üretim süreçleriyle buluşturmaları, izleyicinin ise bu farklı bakış açılarıyla karşılaşarak sergileme pratiklerinin ya da farklı küratöryel dilleri farkına vararak bir deneyim yaşaması demek. Artweeks İstanbul’un sanat ekosistemindeki sürdürülebilirlik perspektifi, yalnızca galeri ve sanatçı–koleksiyonlar ilişkilerine odaklanmakla sınırlı değil; sanatın tüm yaratıcı paydaşları için alanını genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla ilk kez Artweeks Istanbul 12. Edisyonu’nda Curation Space, bugün bağımsız küratörlerin görünürlüğünü artırırken, yarının kurumsal ve uluslararası ölçekte etkili olacak sanat yöneticilerine de görünürlük sağlayan bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

Farklı üretim disiplinlerini bir araya getiriyor

XII. Edisyon’da kapsamda, iş dünyasının duayen isimlerinden Bülent Eczacıbaşı’nın “Altı Fotoğraf” sergisi ve illüstrasyon alanında kendine özgü çizgi diliyle tanınan Cem Güventürk’ün “FloreLuctus” projesi sanatseverlerle buluşacak. Bu iki sergiden özel olarak bahsetmek ister misiniz?