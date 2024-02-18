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Hayat

Tek tıkla kaptırdı

Arkadaşının Instagram sayfasının hacklendiğinin farkına varamayan Zülfiye Y. (44) isimli vatandaş, kısa sürede yüksek kazanç vadeden dolandırıcıların ağına düşerek 50 bin TL kaptırdı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 00:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sosyal medyadan yakın arkadaşından gelen ve yüksek gelir vadeden bir linke tıklayan Zülfiye Y. arkadaşıyla konu teyit etmeksizin gelen linkle iletişime geçti. Dolandırıcıların paylaştığı IBAN’a istenilen meblağları yatıran Zülfiye Y., kendisinden istenen paraları yatırmaya devam etti. Bir süre sonra muhataplarıyla iletişimin kesilmesiyle şüphelenen mağdur kadın, polise başvurdu. Yapılan teknik takip sonrası yakayı ele veren şüphelilerin U.Ö ve Ö.A.'nın kendini yatırım danışmanı olarak tanıttığı ve dolandırıcılıktan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.



#Dolandırıcılık
#Sosyal Medya
#Aktüel
21 saat önce
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