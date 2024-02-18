Tek tıkla kaptırdı

Sosyal medyadan yakın arkadaşından gelen ve yüksek gelir vadeden bir linke tıklayan Zülfiye Y. arkadaşıyla konu teyit etmeksizin gelen linkle iletişime geçti. Dolandırıcıların paylaştığı IBAN’a istenilen meblağları yatıran Zülfiye Y., kendisinden istenen paraları yatırmaya devam etti. Bir süre sonra muhataplarıyla iletişimin kesilmesiyle şüphelenen mağdur kadın, polise başvurdu. Yapılan teknik takip sonrası yakayı ele veren şüphelilerin U.Ö ve Ö.A.'nın kendini yatırım danışmanı olarak tanıttığı ve dolandırıcılıktan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.
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21 saat önce