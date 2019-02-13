Tuzlandığı için ölen bebekler var Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Çukurova kentlerinde bazı ailelerin, yeni doğan bebekleri doğar doğmaz tuzladığını belirterek, "Yeni doğan, savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip, ölmesine neden oluyor" dedi.

Haber Merkezi 13 Şubat 2019, 09:38 Son Güncelleme: 13 Şubat 2019, 09:43 DHA