Hayat Tuzlandığı için ölen bebekler var
GENEL SAĞLIK

Tuzlandığı için ölen bebekler var

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Çukurova kentlerinde bazı ailelerin, yeni doğan bebekleri doğar doğmaz tuzladığını belirterek, "Yeni doğan, savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip, ölmesine neden oluyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, yeni doğan bebeklerin tuzlanmaması için uyardı.
Uzmanlar, yeni doğan bebeklerin tuzlanmaması için uyardı.

Anne adaylarını uyaran Prof. Dr. Nejat Narlı, bebeklerin çevreden duyulan bilgilerle değil sağlık kuruluşlarındaki doktorların tavsiyesiyle büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni doğan bebeklerin genellikle aile büyüklerinin tavsiyesiyle tuzlandığını belirten Narlı, şu ifadeleri kullandı:

Yeni doğan bebekler, aile büyükleri tarafından tuz veya zeytin yağı ile birlikte ovulup, banyo ettirilerek ağız, koltuk altı, kasık, dahil tüm vücuda sürülerek tuzlanmaktadır. Ne yazık ki ciltten emilen aşırı miktarda tuz, ciddi ve hayatı tehdit eden hipernatremi (kanda tuz oranının yükselmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yaşamını yitiren bebekler bulunuyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayınız.

Beyin kanaması geçirip ölüyorlar

Tuzlamanın genellikle Adana ve Hatay çevresinde yapıldığını belirten Prof. Dr. Narlı, "Özellikle bölgemizde doktor desteğini almayan bazı aileler tuzlamayı uyguluyorlar.

  • Bebekleri doğar doğmaz kokmasın, diye tuzluyorlar. Yeni doğan, savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip, ölmesine neden oluyor. Bazı soğuk bölgelerde de bebek doğar doğmaz vücudu toprak ile sarılıyor. Bu da bebeğin tetanos olmasına neden oluyor.

Çoğu zaman da bebeğe doğduktan sonra birkaç kez ezan okunmadan anne sütü verilmiyor. Bebeğin gözüne iyi göreceği düşünülerek limon damlatılıyor. Yapılan bu işlemler hemen ters etki göstermezse de bir süre sonra sağlık problemleri olarak kendini gösteriyor" diye konuştu.

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