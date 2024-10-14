Türkiye UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadeleye devam ediyor. Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız dördüncü karşılaşmasına İzlanda deplasmanında çıkacak. Ancak UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. Futbolseverler "İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak, maç ertelenecek mi" sorularına yanıt aramaya başladı. A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada erteleme olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi.