A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda kritik 4. hafta mücadelesine hazırlanıyor. Teknik ekip ve oyuncular, bu maçın grup liderliği ve üst lige çıkma hedefi açısından taşıdığı önemin farkında. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı…
Canlı izle İzlanda - Türkiye maçı için araştırılmaya başlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın canlı yayın bilgileri...
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Uluslar Ligi’nde A Milliler, 4. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak İzlanda - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
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İLK RANDEVU 1980'DE
İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.
Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.
İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.