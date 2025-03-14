"MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı ve sonuçlar bu yıl erken açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlendi. Toplam 670 bin 718 adayın başvurduğu sınavda, 89 bin 228 görevli yer aldı. Sonuçlarını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Takvime göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025’te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2025 MSÜ sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde beklentiler gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.