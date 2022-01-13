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ÖTV matrahı ne demek? ÖTV matrahı ne kadar oldu?

Sıfır otomobil fiyatlarında rakamlar ÖTV matrahı ile değişti. Artan otomobil fiyatlarına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi geldi. Otomobillerin ÖTV oranlarını belirleyen matrah değerlerinde güncellemeye gidilirken, 2 yeni ÖTV oranı da tabloya dahil edildi. Gelişmenin ardından ÖTV matrahı gündeme geldi. ÖTV matrahı nedir, ne anlama gelir? ÖTV matrahı nesap hesaplanır? ÖTV matrah limiti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖTV matrahı ne demek? ÖTV matrahı ne kadar oldu?
ötv matrahı

Otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. ÖTV kararının ardından ilk rakamlar da ortaya çıktı.Peki, ÖTV matrah limiti ne kadar oldu?

ÖTV MATRAHI NE DEMEK?

ÖTV matrahı, Resmi Gazetedeki yeni kararla birlikte yeniden gündeme geldi. Sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

ÖTV MATRAH LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖTV Matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

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