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Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Samsunspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında başlayan maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu. Hakem, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi. Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı ve sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti. Topun zeminde zıplamaması üzerine maç ertelendi. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? İşte soruların yanıtları.

20:53 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

, Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma yoğun yağışla birlikte saat 19.15'te başladı. Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi. Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker yoğun yağış sebebiyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti. Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi. Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi. Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti. Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Samsunspor - İstanbulspor maçının Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı. Maçın oynanacağı tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.




#Samsunspor
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?