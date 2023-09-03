, Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma yoğun yağışla birlikte saat 19.15'te başladı. Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi. Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker yoğun yağış sebebiyle maçı durdurdu ve iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti. Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi. Peki, Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar.