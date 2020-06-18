Sanal ofisler şirket kurulumunda ofis maliyetlerini 100 TL’ye düşürüyor

Sanal ofisler, yeni şirket kurulumu aşamasında adres göstermek ve ofis maliyetlerini minimumda tutmak isteyenler tarafından çokça tercih ediliyor.Evden çalışma modelinin giderek yaygınlaştığı günlerde Olmadık Ofis, İstanbul Avrupa yakasında 100 TL’ye sanal ofis kiralama fırsatı sunuyor.

Türkiye’de 2020 yılının ilk 4 ayında 31 bin 181 yeni şirket kuruldu. Bu şirketlerin büyük bir bölümü çalışan sayısı bakımından küçük ölçekli şirket olarak tanımlanıyor. Kuruluş aşamasında birçok yükümlülüğü yerine getiren bu şirketler için en önemli konulardan biri de şirket adresine sahip olmak. Şirketin yeni kurulduğu ve henüz ofis maliyeti altına girmekten kaçınılan günlerde sanal ofisler, şirket ihtiyaçları için uçtan uca çözüm sunuyor. Sanal ofisler, ofise gitmeden mekandan bağımsız çalışmayı benimseyen kişilerin önündeki en büyük engeli kaldırarak girişimcilerin önünü açıyor.

Sadece 3 dakikada ofis adresi hazır

Yeni şirket kurulumu ya da faal olan şirketinizin adresini yalnızca 3 dakikada değiştirebilirsiniz. Olmadık Ofis üzerinden aylık yalnızca 100 TL’ye şirket adresi belirlenebiliyor. İşte ofis adresinizi belirlemek için yapmanız gerekenler;

1. https://olmadikofis.com/ adresinden kayıt formunu doldurun.

2. Mailinize iletilen bilgilerle Olmadık Ofis sitesine giriş yapın.

3. Ödeme bilgilerinizi tanımlayın.

Şirketiniz için adres tanımlamak bu kadar kolay. Üstelik resmi adresinizi onaylamak için yasal mevzuata uygun kira sözleşmesi kuryeler aracılığıyla size hızla ulaştırılıyor. Sözleşmenin karşılıklı imzalanmasının ardından vergi memurunun yeni ofisinizi ziyareti planlanıyor. Sanal ofis ayrıca faturalı ofis kiralama fırsatı da sunuyor. Olmadık Ofis; herhangi bir ek maliyet olmadan stopajsız ofis kiralamanızı sağlarken posta ve kargolarınızı size ulaştırıyor. Üstelik kredi kartıyla ödeme imkanı da bulunuyor.

Gizli ofis maliyetlerinizden kurtulun

Ofis kiralamalarında tek giderin kira bedeli olduğu düşünülse de gizli maliyetler ofis kirasının ikiyle çarpılmasına neden oluyor. Sanal ofisler ise şirketleri, personel istihdamı, altyapı yatırımı, güvenlik, temizlik, mutfak, sekreterya ve aylık faturalar gibi bir çok gider kaleminden kurtarıyor. Olmadık Ofis ile ihtiyacınız kadar kullandığınız ve bu doğrultuda ek bir maliyete girmeden ödediğiniz ofis kiralama modeli, her açıdan avantaj sağlıyor.

3 dakikada sanal ofis kiralamak için Olmadık Ofis ile iletişime geçebilirsiniz: Sanal Ofis Kirala

Ek özelliklerle sanal ofis paketinizi genişletin

Olmadık Ofis arzu eden müşterileri için ayrıca sabit bir telefon numarasıyla çağrı yanıtlama, sekreterya, Fax hizmeti, ortak çalışma alanlarına erişim, toplantı alanlarını kullanma ve sınırsız çay/kahve ikramı sağlıyor. Ortak takvimi kullanarak, toplantı alanlarını izleyerek ücretsiz kiralayabilir, görüşmelerinizi dilediğiniz şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal Ofis paketinizi dilediğiniz zaman genişleterek ekipçe çalışmanız gerektiğinde sizin için ücretsiz ayırılacak bölümde işinize odaklanabilirsiniz.

Girişimcilerin yeni ofis lokasyonu Balat

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra merkezi konumuyla yeni çekim merkezi haline gelen Balat ve Fener uzun süredir ciddi bir değişim içinde. Özellikle deniz yolu ulaşımıyla da trafikte zaman kaybetmeden rahatlıkla ulaşabileceğiniz Balat, butik ofisler için de İstanbul Avrupa yakasının yeni gözdesi haline geldi. Sanal ofislerin yanı sıra hazır ofis konusunda da maliyet avantajı sağlayan Balat, Maslak gibi plaza ofislerin yoğunlukta olduğu bölgelere göre 8 kat daha uygun. Maslak’da 15 kişilik bir ofisin kira ve idari giderler dahil aylık toplam maliyeti, kişi başına yaklaşık 2.500 TL’den başlarken, bu tutar Balat’da her şey dahil 350 TL’ye kadar iniyor.