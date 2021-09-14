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Ampute Milliler Gürcistan’a gol yağdırdı

Ampute Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı farklı mağlup ederek organizasyona müthiş başladı. Son Avrupa şampiyonu millilerimiz ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ampute Milliler Gürcistan’a gol yağdırdı
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’daki “Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası”nın ilk maçındı Gürcistan’ı 10-0 yendi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Gürcistan’ı 10-0 yendi. Milli takım, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Gürcistan ile karşılaştı. Garbarnia Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 3, 13. ve 24. dakika Ömer Güleryüz, 8. dakikada Kemal Güleş, 15. ve 21. dakikada Serkan Dereli’nin golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren milliler, 29. dakikada Serkan Dereli, 33. dakika Okan Şahiner, 37. dakikada Ömer Güleryüz ve 47. dakikada Fatih Şentürk’ün golleriyle maçı 10-0 kazandı. Milliler, ikinci maçını yarın TSİ 17.00’de İtalya ile oynayacak.

UNVANIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

  • Ampute Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Osman Çakmak, Türkiye’nin son Avrupa şampiyonu ünvanıyla gittiği bu organizasyondan yine şampiyon olarak ülkemize gelmek istediklerini söyledi. Çakmak, “Futbolcularımı kutluyorum. Dünyada ampute futbol bizden sorulur. 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını ve o çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz. 83 milyonu mutlu etmek için ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için başarılı olmak zorundayız” diye konuştu.
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