Başakşehir - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle Stefan Savic ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, bu akşam forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Operi ve Yusuf Sarı'nın forma giymesi beklenmiyor.