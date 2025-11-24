Trabzonspor, Süper Lig 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup etti. Başakşehir'de Ebosele 10. dakikada kırmızı kart gördü. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada Paul Onuachu (P) ve 77 ile 90+10. dakikada Ernest Muçi (2) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililere geriden gelerek 4-3 kazandı.
Turuncu-lacivertli ekipte Ebosele, Edin Vişça'ya yaptığı sert müdahalenin ardından 10. dakikada VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada Paul Onuachu (P) ve 77 ile 90+10. dakikada Ernest Muçi (2) kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini ise 22. dakikada Davie Selke, 45. dakikada Shomurodov ve 90+1. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun Trabzonspor puanını 28'e yükseltti ve 3. sırada kaldı. Başakşehir 13 puanla 13. sıraya geriledi.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.
22' Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
37' Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
41' Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.
45' RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
76' Trabzonspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Onuachu fileleri havalandırdı: 2-2.
77' Trabzonspor öne geçti. Ceza alanı içi sol çaprazında bulunan Batagov sol ayağıyla topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda bulunan Muçi’nin yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-3.
90+1’ Kornerde ön direkte bulunan Duarte’nin kafa vuruşunun ardından Da Costa’dan seken topa Bertuğ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu. VAR'da yapılan ofsayt kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 3-3.
90+11’ Hücuma çıkan Batagov’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muçi topu soluna çektikten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-4.