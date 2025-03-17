Beşiktaş'tan 'kadro dışı' iddialarına ilişkin açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.