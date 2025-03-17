Beşiktaş'tan 'kadro dışı' iddialarına ilişkin açıklama

Beşiktaş, ligin 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuş karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda birçok ismin kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü, oyuncuların kadro dışı bırakılacağına ilişkin söylentileri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.