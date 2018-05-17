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Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz yuvaya geri dönüyor

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmayı planlayan yönetimin yeni sezonda takımı Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine emanet etmeyi planladığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
İki isim Trabzonspor forması altında birbiriyle uyumlu bir görüntü çizmişti.

İki isim Trabzonspor forması altında birbiriyle uyumlu bir görüntü çizmişti.

Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un yerli teknik adam ile yola devam etmeyi benimserken bunun için sürpriz bir ikili gündeme geldi.

Bordo-mavili yönetimin Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz ikilisine takımı emanet etmek için kolları sıvadığı ifade edildi.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre Tekke ve Karadeniz’e bir şans verilmesi konusunda kararlı olan yönetim iki isimle dirsek temasına geçti.

İkilinin de gelen teklife olumlu yanıt verdiği ve sezon bitiminde bu planın hayata geçirilmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

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