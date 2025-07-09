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Filenin Sultanları Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayını ve VNL 3. hafta maç programı

Filenin Sultanları Türkiye-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayını ve VNL 3. hafta maç programı

20:269/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye-Hollanda maçı yayın bilgileri
Türkiye-Hollanda maçı yayın bilgileri

Filenin sultanları maçına dakikalar kaldı. Türkiye-Hollanda arasındaki voleybol maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını merak eden voleybol tutkunları, karşılaşma öncesi araştırmalarını hızlandırdı. Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Filenin sultanları voleybol maçı canlı yayın bilgileri ve maç programı.

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi devam edecek. Filenin Sultanları ligin 3'üncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında 9 Temmuz'da ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.


Filenin Sultanları Hollanda mücadelesinin ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Voleybol Takımı VNL 2'nci haftasında 7'de 7 yaparak son maçında Brezilya'ya karşı ilk mağlubiyetini almıştı. Brezilya ise bu müsabakada 7'nci galibiyetini elde etmişti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması sebebiyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3'üncü hafta kadrosunda yer almadılar.


İlkin Aydın hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın‘ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı şu şekilde:
9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hollanda Voleybol maçı bu akşam saat 21.30'da TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI’NIN GÜNCEL PUAN DURUMU (9 TEMMUZ 2025)

1- Brezilya 23

2- İtalya 22

3- Polonya 21

4- Türkiye 19

5- Japonya 18

6- Çin 15

7- Almanya 14

8- ABD 11

9- Çek Cumhuriyeti 10

10- Dominik Cumhuriyeti 9

11- Fransa 10

12- Hollanda 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 6

16- Tayland 5

17- Güney Kore 4

18- Sırbistan 5

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